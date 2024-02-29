Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Gündem > Kandilli duyurdu! Muğla'da korkutan deprem

    Kandilli duyurdu! Muğla'da korkutan deprem

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kandilli duyurdu! Muğla&#039;da korkutan deprem
    Muğla, Deprem, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Muğla'da saat 00.22'de 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 6.8 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin merkez üssü ise Köyceğiz.

    Kandilli Rasathanesinin verilerine göre Muğla'da saat 00.22'de 3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Merkez üssü Köyceğiz olan deprem 6.8 kilometre derinlikte gerçekleşti.

    Dün de Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde deprem olmuş, artçılar gün boyu devam etmişti.

    KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Hakim ve Savcılar Kurulu kararları Resmi Gazete'de - GündemHakim ve Savcılar Kurulu kararları Resmi Gazete'deCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü - GündemCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştüFilm seti değil gerçek! Maskeli, çelik yelekli grup uzun namlulu silahlarla kaldırımdakileri taradı - GündemMaskeli ve çelik yelekli grup kaldırımdakilere ateş açtıAlmanya'dan Schengen vizesi için başvuru yapacaklar dikkat! Randevu sistemi değişti - GündemAlmanya'dan Schengen vizesi için başvuru yapacaklar dikkatTokat'ta ekipleri alarma geçiren alevler - GündemTokat'ta ekipleri alarma geçiren alevlerMilyonlar harcanarak heyelan bölgesine inşa edilmiş! Yeni yapılan okulda ürküten görüntü - GündemYeni yapılan okulda ürküten görüntüMarmara sise teslim! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş azaltma, Çanakkale Boğazı için kapanma kararı - GündemMarmara sise teslim!
    Sonraki Haber Yükleniyor...