Kandilli duyurdu! Muğla'da korkutan deprem

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Şubat 2024 00:36 - Güncelleme: 29 Şubat 2024 01:14 - Güncelleme:

Muğla, Deprem, Haber

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Muğla'da saat 00.22'de 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 6.8 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin merkez üssü ise Köyceğiz.