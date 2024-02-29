Kandilli duyurdu! Muğla'da korkutan deprem
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Muğla'da saat 00.22'de 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 6.8 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin merkez üssü ise Köyceğiz.
Kandilli Rasathanesinin verilerine göre Muğla'da saat 00.22'de 3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Merkez üssü Köyceğiz olan deprem 6.8 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Dün de Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde deprem olmuş, artçılar gün boyu devam etmişti.
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Kaynak: Türkiye Gazetesi