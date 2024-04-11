Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kandilli ilk verileri paylaştı: Çanakkale'de deprem

Kandilli ilk verileri paylaştı: Çanakkale'de deprem

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kandilli ilk verileri paylaştı: Çanakkale&#039;de deprem

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 15.38'de Çanakkale'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5 kilometre.

Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Çanakkale Bademli açıklarında saat 15.38'de kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3.3 olarak açıklandı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Deprem 5 kilometre derinlikte gerçekleşti. 

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sakla Beni dizinin yeni bölümü 18 Nisan Perşembe akşamı yayınlanacakCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gabar mesajı! "Günlük 100 bin varil hedefine ulaşılacak"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gabar mesajı! "Günlük 100 bin varil hedefine ulaşılacak" - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gabar mesajı!2 gencin ölümüne neden olup 'Şımarıklık yapmak istedim' demişti: Mahkemeden ödül gibi ceza - GündemMahkemeden ödül gibi ceza!Soba yakmaya çalışıyorlardı, piknik tüpü bomba gibi patladı - GündemSoba yakmaya çalışıyorlardı, piknik tüpü bomba gibi patladıGörenler şoke oldu, bu kadarına da pes! Köpeğe alkol içirip sosyal medyadan paylaştı - GündemGörenler şoke oldu, bu kadarına da pes!YSK Başkanı Yener, itirazlarda son durumu paylaştı! 4 yerde seçim yenilenecek - Gündem4 yerde seçim yenilenecek!İstanbul boşaldı ama çilesi bitmedi! Trafik felç, kuyrukların sonu yok - Gündemİstanbul'da bayram çilesi! Trafik felç, kuyrukların sonu yok
Sonraki Haber Yükleniyor...