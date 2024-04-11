Kandilli ilk verileri paylaştı: Çanakkale'de deprem
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 15.38'de Çanakkale'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5 kilometre.
Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Çanakkale Bademli açıklarında saat 15.38'de kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3.3 olarak açıklandı.
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Deprem 5 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi