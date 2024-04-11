Antalya'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Son deprem haberi Akdeniz'den geldi. Antalya'da meydana gelen sarsıntılar bölge halkında paniğe sebep oldu. Son olarak Kumluca ilçesinde bir deprem oldu, AFAD ilk verileri duyurdu.

Antalya beşik gibi sallanıyor. Bölge halkı küçük çaplı depremlerle büyük panikler yaşıyor. Dün akşam saat 21.18'de Gazipaşa'da meydana gelen sarsıntının ardından bu defa da Kumluca'da yürekler ağza geldi. AFAD'dan açıklama geldi.

AKDENİZ'DE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Deprem saat 00.59 sularında meydana gelirken, derinliği ise 26.32 kilometre olarak kaydedildi. Antalya'da son günlerde meydana gelen ufak çaplı sarsıntıların artması da vatandaşlara korku salıyor.

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Oynat Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.