Antalya'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Son deprem haberi Akdeniz'den geldi. Antalya'da meydana gelen sarsıntılar bölge halkında paniğe sebep oldu. Son olarak Kumluca ilçesinde bir deprem oldu, AFAD ilk verileri duyurdu.
Antalya beşik gibi sallanıyor. Bölge halkı küçük çaplı depremlerle büyük panikler yaşıyor. Dün akşam saat 21.18'de Gazipaşa'da meydana gelen sarsıntının ardından bu defa da Kumluca'da yürekler ağza geldi. AFAD'dan açıklama geldi.
AKDENİZ'DE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Deprem saat 00.59 sularında meydana gelirken, derinliği ise 26.32 kilometre olarak kaydedildi. Antalya'da son günlerde meydana gelen ufak çaplı sarsıntıların artması da vatandaşlara korku salıyor.
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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Kaynak: Türkiye Gazetesi