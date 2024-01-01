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    Kâr vaadiyle 150 milyon liralık vurgun! Çiftçiyi fena dolandırdılar

    Ankara’nın Polatlı ilçesinde faaliyet gösteren bir buğday tohum firması iddialara göre, birden fazla firma ve 100’ün üzerinde çiftçinin ürünlerinin parasını vermeden ortadan kayboldu.

    Kâr vaadiyle 150 milyon liralık vurgun! Çiftçiyi fena dolandırdılar
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Toplamda piyasa değeri 150 milyon TL’nin üzerinde olan mahsullerinin tahsilatını alamayan çiftçiler durumdan şikâyetçi oldu. Firmanın kapısına da polis ekipleri tarafından mühür vuruldu. Firma sahiplerinin, 2017 yılından beri güven oluşturarak çiftçilerden tarım ürünlerini topladıkları ve belli bir süre sonra karşılığında yüksek kazanç vaadiyle geri ödeme yapacaklarını iddia ettikleri belirtiliyor.

    100'DEN FAZLA MAĞDUR VAR

    Çiftçilerin yaptığı şikâyetler sonucunda Polatlı Cumhuriyet Savcılığına ulaşan 100’den fazla mağdur olduğu ve bazılarının ellerinde senet bile olmasına rağmen ürünleri gizlice ellerinden çıkardıkları için mağduriyet yaşadıkları ifade edildi. Firma sahibi Sevgi Demir Coşkun’un bu faaliyetler içindeyken aynı zamanda 1926 Polatlı Belediyespor Başkanı görevini de sürdürdüğü ortaya çıktı.

    "259 TON BUĞDAYI ONLARA TESLİM ETTİK"

    Polatlı Devlet Hastanesi’nde 22 yıllık başhekimlik görevinin ardından emekli olarak çiftçilik yaptığını aktaran mağdur Ali Rıza Koçoğlu “259 ton buğdayı onlara teslim ettik. 6 Aralık’ta paramızı vereceklerdi ancak 5 Aralık’ta bürolarını kapatıp ortadan kayboldular” dedi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AnkaraÇiftçiDolandırıcı
    Haberler > Gündem > Kâr vaadiyle 150 milyon liralık vurgun! Çiftçiyi fena dolandırdılar
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