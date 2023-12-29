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    Dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelen Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel 2. Sayfa’ya veda etti

    Geçtiğimiz günlerde şarkıcı İrem Derici, TV8’deki 2. Sayfa programının sunucuları Gülşen Yüksel ile Müge Dağıstanlı arasında bir dolandırıcılık hikayesi olduğunu ileri sürmüştü. Daha önce iddiaları yalanlayan ikili, programlarını resmen bitirdi.

    Dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelen Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel 2. Sayfa’ya veda etti
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    2. Sayfa programının sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, dolandırıcılık iddiaları ile gündemi sarsmıştı. İrem Derici'nin açıklamaları sonrası gündem olan ikili, söylentileri kesin bir dille yalanlamış ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti. Uzun yıllardır magazin programı sunan ve 18 yıldır partner olan Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel bugün ekranlara veda etti.  

    Dolandırıcılık söylentileriyle gündemi sarsan Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel bugün birlikte son kez izleyici karşısına çıktı.

    “DOSTLUĞUMUZ ÖLENE KADAR”

    Gülşen Yüksel, izleyiciye yeni yıl dilekleri ile veda etti:

    “2024 hepimize sağlık, mutluluk getirsin. Eksilmeden, çoğaldığınız bir yıl olsun. Yeni başlangıçlarla umut dolu olsun. 2024'e biz de yeni başlangıçlar, yeni projeler, yeni heyecanlarla giriyoruz. 2. Sayfa ekranlara veda ederken; kardeşim Müge 'Aramızda Kalmasın' programı ile sabahlara damga vurmaya devam edecek. Burada beraber olmasak da biz zaten birlikteyiz. Dostluğumuz ölene kadar. Bunu her zaman da söylüyoruz. Bu ekranda kardeşimi sizlere emanet ediyorum. Hoşçakalın....”

    Hürriyet'te yer alan habere göre, Müge Dağıstanlı, 2024'te 'Aramızda Kalmasın' programı ile ekranlara gelecek. Dağıstanlı'ya gazeteci Ali Eyüboğlu eşlik edecek.

    Dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelen Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel 2. Sayfa’ya veda etti

    Müge Dağıstanlı - Gülşen Yüksel

    NE OLMUŞTU?

    Şarkıcı İrem Derici katıldığı bir programda ‘manav’ kod adıyla bir dolandırıcılık hikayesi anlatmıştı. İsim vermeyen Derici, yıllardır beraber çalışan iki kişinin birbirini dolandırdığını ileri dürmüştü. İddialar sonrası Derici’nin bahsettiği kişilerin TV8’de 2. Sayfa adlı programı yapan Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel olduğu öne sürülmüştü. 

    Derici, sahte fatura yöntemiyle arkadaşını dolandıran kişinin eşiyle birlikte Amerika’ya kaçmaya çalıştığını ve diğer tarafın mağdur sıfatıyla yetkililere başvurduğunu söylemişti.  

    Olayın gündem olmasının ardından açıklama yapan Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, “Biz iftiralara o kadar alıştık” diyerek iddiaları yalanlamıştı. İkili, bugün ise yıllardır beraber sundukları programı noktaladı.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Müge DağıstanlıGülşen YükselProgram2. SayfaTv8
    Haberler > Magazin > Dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelen Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel 2. Sayfa’ya veda etti
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