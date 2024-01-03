Kar ve kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji özellikle iki ili uyardı, sabah saatlerine dikkat!

3 Ocak 2024 01:19 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 01:28

Kış aylarını mevsim normallerinin üzerinde yaşayan Türkiye, yeni yıla kar yağışı başta olmak üzere sağanak yağışlar ile başlıyor. Uzmanlar İstanbul'a 10 gün içinde kar yağışı yaşanabileceğini belirtirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar ve sağanak yağış konusunda son raporunu yayımladı. Hava tahmin kurumu iki ili özellikle sabah saatlerinde dikkatli olunması konusunda uyardı.

DOĞU'DA YAĞIŞLAR KAR ŞEKLİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İKİ İLDE SABAH SAATLERİNDE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Meteoroloji Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 03 Ocak 2024 hava durumu tahmini şu şekilde:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.

EDİRNE 3°C , 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 7°C , 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 5°C , 12°C

Parçalı ve çokbulutlu

KOCAELİ 11°C , 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C , 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 8°C , 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 11°C , 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MANİSA 7°C , 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 11°C , 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C , 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY 9°C , 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN 13°C , 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.

ANKARA 6°C , 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 3°C , 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 3°C , 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

YOZGAT 1°C , 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.

BOLU 5°C , 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

DÜZCE 7°C , 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 2°C , 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 9°C , 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 4°C , 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN 10°C , 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 4°C , 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON 10°C , 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -5°C , 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

KARS -7°C , 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -1°C , 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

VAN 3°C , 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kilis çevrelerinin sabah saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 2°C , 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP 4°C , 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MARDİN 5°C , 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT 4°C , 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu