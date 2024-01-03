Kar ve kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji özellikle iki ili uyardı, sabah saatlerine dikkat!
Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çarşamba günü hava durumu raporunu yayımladı. Hava tahmin kurumu kar ve kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaparak özellikle iki ili uyardı. Meteoroloji sabah saatlerinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Peki İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte il il hava durumu tahmini 03.01.2024...
Kış aylarını mevsim normallerinin üzerinde yaşayan Türkiye, yeni yıla kar yağışı başta olmak üzere sağanak yağışlar ile başlıyor. Uzmanlar İstanbul'a 10 gün içinde kar yağışı yaşanabileceğini belirtirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar ve sağanak yağış konusunda son raporunu yayımladı. Hava tahmin kurumu iki ili özellikle sabah saatlerinde dikkatli olunması konusunda uyardı.
DOĞU'DA YAĞIŞLAR KAR ŞEKLİNDE
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
İKİ İLDE SABAH SAATLERİNDE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR
Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Meteoroloji Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 03 Ocak 2024 hava durumu tahmini şu şekilde:
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.
EDİRNE 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 5°C, 12°C
Parçalı ve çokbulutlu
KOCAELİ 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MANİSA 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
HATAY 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.
ANKARA 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
YOZGAT 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.
BOLU 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu
DÜZCE 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SAMSUN 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM -5°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı
KARS -7°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu
VAN 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kilis çevrelerinin sabah saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 2°C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP 4°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MARDİN 5°C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT 4°C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Kaynak: Türkiye Gazetesi