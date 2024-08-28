Karadeniz Ereğli'de patpat faciası! Ölü ve yaralılar var
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Çaylıoğlu köyünde patpat aracının frenlerinin yokuş aşağı hareket ettiği sırada aniden boşalması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Çaylıoğlu köyünde meydana gelen patpat kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, Sezgin Kılıç'ın kullandığı patpat aracının frenleri, köy yolunda rampa inerken aniden boşaldı. Tarım aracı hızla yokuş aşağı inerken kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada aracın altında kalan sürücü Sezgin Kılıç hayatını kaybetti. Aracın kasasında yolculuk yapan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı