Kargo çalışanlarının 'pes' dedirten anları! Paketleri işte böyle ayrıştırdılar

Eskişehir'de bir kargo şirketi çalışanlarının, kargo paketlerini ayrıştırdığı anlar 'Pes' dedirtti. Çalışanların paketleri fırlattığı anlar, kameralara yansıdı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi’nde şubesi bulunan bir kargo firmasının çalışanlarının kargoları ayrıştırma şekli, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde kargo çalışanlarının, paketlenmiş kargoları açık bir alana döktüğü ve fırlatarak ayrıştırdığı görülüyor. Görgü şahitlerinin iddiasına göre yaklaşık 5-6 aydır ayrıştırma bu şekilde yapılıyor.

'HER GÜN AYNI MANZARA'

Görüntüleri çeken vatandaş, “Kargo çalışanları günlük Batıkent Mahallesi atılan eşyalar kırılan kırılmayan umurlarında değil, bakın. Ve biz kırılan kargo gönderdiğimizde, ekstradan alınan para. Kardeşim, madem bu işi yapmayı sevmiyorsan yapma; seven var, yapabilecek insan var. Bakın, gördünüz mü? Her gün aynı manzara kargo çalışanları” ifadelerini kullanarak duruma tepki gösterdi.