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    Kars'ta korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kars&#039;ta korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı
    Kars, Deprem, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Son deprem haberi Kars'tan geldi. AFAD saat 06.22 sularında meydana gelen Digor merkezli depreme ilişkin ilk verileri paylaştı.

    6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta 9 saat ara ile meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilimizi yıktı. Enkaz yığınına dönen binalar 53 binden fazla vatandaşımıza mezar oldu. Asrın felaketinde binlerce kişi yaralandı, birçok kişi de kayboldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketi olarak kayıtlara geçen bu depremlerin üzerinden bir sene geçti ama korkusu kaldı. Yurdun dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ederken son olarak Kars sallandı, AFAD ilk verileri paylaştı. 

    KARS 3,4 İLE SALLANDI

    AFAD'ın paylaştığı verilerine göre Kars'ta saat 06.22'de 3.4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin merkez üssü Digor ilçesi olarak kaydedilirken derinliği de 7.08 kilometre olarak ölçüldü. Bölge halkı kısa süreli panik yaşarken herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi. 

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    Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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