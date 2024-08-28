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Kartal'da apartmanın balkonu çöktü! Komşular kaçtı o kaldı: İyi ki oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kartal&#039;da apartmanın balkonu çöktü! Komşular kaçtı o kaldı: İyi ki oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Kartal'da 6 katlı binanın 6'ıncı katındaki balkonun çökmesi üzerine binada yaşayanlar apartmanı terk etti. Apartman sakinlerinden biri ise "Daha da güzel oldu bu olay, ortalık sakinleşti" dedi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde herkesin uyuduğu saatlerde 6 katlı bir binanın altıncı katındaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin sesiyle apartmanda yaşayanlar dışarıya çıktı. 

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen görevliler tarafından bariyerler ve emniyet şeridiyle önlem alındı. Apartmanda oturan 2 ailenin yakınlarının yanına gittiği öğrenildi. Ekipler tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Kartal'da apartmanın balkonu çöktü! Komşular kaçtı o kaldı: İyi ki oldu - 1. Resim

"DAHA DA GÜZEL OLDU, ORTALIK SAKİNLEŞTİ"

1976'dan bu yana apartmanda yaşayan Erol Altan ise evini terk etmedi. Altan'ın, "Biz otuyorduk, gürültü oldu. Anladık ki balkon çökmüş. Ben korkmadım umurumda bile olmadı ama korkan komşularım oldu. Ben böyle şeylerden pek korkmam. Daha da güzel oldu bu olay, ortalık sakinleşti. Sabah işe gidenler çok gürültü yapıyorlardı. Şimdi kimse yok binada, patron benim. Sakin bir şekilde yaşıyorum. Çok da memnun oldum bu işten" şeklindeki açıklamaları gülümsetti.

Kartal'da apartmanın balkonu çöktü! Komşular kaçtı o kaldı: İyi ki oldu - 2. Resim


Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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