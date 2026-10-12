İstanbul’dan şehir dışına giden şoför araçtaki akünün patlamasıyla dehşeti yaşadı. Vücudunda yüzde 25 oranında 2 ve 3'üncü derece yanıklar oluşan şoför korku dolu anları “Kasisten geçtik, araç alev almaya başladı. Araç içinde sprey boyalar vardı, onlar da bir anda püskürmeye başladı. Bomba gibi patlamalar oldu, kendimi arabadan dışarı attım, zor kurtardım” diyerek anlattı.

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İstanbul’da şoförlük yapan vatandaş, şehir dışına işe gittiği araçtaki akünün patlamasıyla kabusu yaşadı. Alevlerin arasında kalan adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Hemen olay yerine ambulans çağrılırken hastaneye kaldırılan adamın yüzü, kolları ve gövdesinde olmak üzere vücudunda yüzde 25 oranında yanık olduğu belirlendi.

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Kasisten geçti, hayatı kâbusa döndü! Vücudunun yüzde 25'i yandı: Bomba gibi patladı, kendimi zor kurtardım

“KASİSTEN GEÇTİK, ALEV ALDI”

Hastanede tedavi altına alınan şoför yaşadıklarını şöyle anlattı:

Araç içerisinde akünün patlamasından dolayı bu hale geldim. 15 Eylül'de sabah saatlerinde oldu, kasisten geçtik, daha sonra araç alev almaya başladı. Araç içinde sprey boyalar vardı, onlar da bir anda püskürmeye başladı. Araçtan inmeye çalıştım. Bomba gibi patlamalar oldu, kendimi arabadan dışarı attım, zor kurtardım.

Kasisten geçti, hayatı kâbusa döndü! Vücudunun yüzde 25'i yandı: Bomba gibi patladı, kendimi zor kurtardım

“VÜCUDU YÜZDE 25 ORANINDA YANIK”

Hastasının durumuna ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Mustafa Turan ise şöyle konuştu:

"Bir akü patlaması ve daha sonra araç içindeki kimyasalların alev alması sonrasında yanıklarla geldi. Şu ana kadar 2 tane ameliyat geçirdi, tedavileri de devam ediyor. Yüzde 25 oranında 2 ve 3'üncü derece yanık alanlar söz konusu. En önemli şey; bu tarz olayların olmaması için araba bakımlarının çok sık yapılması gerekiyor, özelikle sıcak havalarda araç içerisinde açıkta bırakılan çakmaklar bir bombaya dönüşebiliyor. Spreyler, deodorant kokular.

Kasisten geçti, hayatı kâbusa döndü! Vücudunun yüzde 25'i yandı: Bomba gibi patladı, kendimi zor kurtardım

“MASUM GÖZÜKEN ŞEYLER ÖLDÜREBİLİR”

Hastasının tedavisine yönelik konuşan Prof. Dr. Mustafa Turan “Patlama olma durumlarında o alandaki enerjinin bir çeşme suyunda alınması, üzerimizdeki kimyasallardan uzaklaşmamız gerekiyor. Hayatımızda masum gözüken şeyler bir anda bizi öldürebilecek, sakat bırakacak durumlara gelebiliyor. Ev içerisinde doğal gaz kaçakları, açıkta bırakılan kablolar. Hayatımızda bunlara çok dikkat edelim” diyerek uyardı.

Kasisten geçti, hayatı kâbusa döndü! Vücudunun yüzde 25'i yandı: Bomba gibi patladı, kendimi zor kurtardım

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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