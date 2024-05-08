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Katliam gibi kazanın nedenini hastalığına bağladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Katliam gibi kazanın nedenini hastalığına bağladı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'teki katliam gibi kazada tanker sürücüsü facianın nedenini hastalığına bağladı. Sürücü Mehmet Göğüş, "Ben tansiyon hastasıyım düzenli olarak ilaç kullanırım. Kalp, şeker, tansiyon hastalıkları mevcuttur. Araçtaki hızım 70-80 kilometre arasındaydı. Rahatsızlandığımı düşünüyorum hiçbir şey hatırlamıyorum" dedi. Minibüs şoförü de tankerin 'uçarak' kendilerine geldiğini söyledi. 

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki geçtiğimiz günlerde korkunç bir kazaya sahne olmuştu. Beton tankeri yolcu minibüsüne çarpmış feci kazada 9 kişi hayatını kaybetmiş 11 kişi yaralanmıştı. 

Kazanın ardından her iki sürücünün ifadeleri ortaya çıktı. Tanker sürücüsü Mehmet Göğüş, hızının 70-80 kilometre arasında olduğunu belirtirken minibüs sürücüsü Latif Örs, “Kamyon o kadar hızlıydı ki lastikleri yerden kesilerek adeta uçarak bize doğru geliyordu” dedi.

'NE ALKOLLÜYÜM NE UYKUSUZ TANSİYON HASTASIYIM'

Tanker sürücüsü Mehmet Göğüş, "Narlı ilçesinden Kalesan firmasına ait araçla firmaya ait beton maddesini yükleyerek İslahiye’de bulunan Güçlü beton firmasına saat 11.00 civarında boşalttıktan sonra Pazarcık ilçesine doğru giderken ne alkol kullandım ne de uykusuzdum.

Katliam gibi kazanın nedenini hastalığına bağladı - 1. Resim

Yola çıktıktan 5 dakika sonra gözlerimin karardığını hatırlıyorum. Ben tansiyon hastasıyım düzenli olarak ilaç kullanırım. Kalp, şeker, tansiyon hastalıkları mevcuttur. Araçtaki hızım 70-80 kilometre arasındaydı. Rahatsızlandığımı düşünüyorum hiçbir şey hatırlamıyorum” ifadelerini kullandı.

Katliam gibi kazanın nedenini hastalığına bağladı - 2. Resim

'ARAÇ UÇARAK BİZE GELDİ'

Minibüs sürücüsü Latif Örs ifadesinde, “27 K 5127 plakalı yolcu minibüsünde Hatay yolu istikametinde ilerlerken ağabey mevkiinde karşı şeritten hızla beton mikser aracının bize doğru yaklaşmakta olduğunu gördüm. Kamyonun hızı o kadar yüksekti ki lastiklerin yerden kesildiğini gördüm. Araç uçar vaziyette bize doğru geliyordu. Durumu fark eder etmez aracı sağa doğru kırdım. Kaçmaya çalıştım ancak kaçamadık. Trafik kurallarına uygun şekilde hareket ettim” dedi

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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