Kavga esnasında silahla ateş açmıştı: Evinden çıkanlar şoke etti

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Mayıs 2024 12:17 - Güncelleme: 26 Mayıs 2024 12:22 - Güncelleme:

Gözaltı, Haber

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Beylikdüzü’nde kavga esnasından silahla ateş açan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Evinde silah ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.