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Kavga esnasında silahla ateş açmıştı: Evinden çıkanlar şoke etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gözaltı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beylikdüzü’nde kavga esnasından silahla ateş açan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Evinde silah ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23 Mayıs saat 16.40 sıralarında polis ekipleri bir şüphelinin kavga esnasında silahla ateş açtığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, olay yerinde 3 adet boş kovan bulurken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, görüntülerden şüphelinin silahlı kavgayı gerçekleştirdiği ardından olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Şüphelinin kullandığı araç plakasından kimliğini belirleyen ekipler, F.M.Ç.’yi Büyükçekmece Atatürk Mahallesi’ndeki evinde yakalayarak gözaltına aldı.

EVİNDEN ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelinin evinde ve arabasında yapılan aramalarda ise, 3 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek, 16 kök keneviri, 2 kilogram uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde yetiştiriciliğinde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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