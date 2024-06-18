Kaybolan keçilerini aramaya çıktı, cesedi bulundu
Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Siirt'in Şirvan ilçesinde kaybolan keçilerini aramaya çıkan şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde kaybolan keçilerini aramaya çıkan kişi ölü bulundu.
Alınan bilgilere göre, dün ilçeye bağlı Tatlıpayam köyünde ikamet eden Mehmet Sıddık Bağız (68), kaybolan keçileri aramaya çıktı.
Kendisinden bir süre haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.
16 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri, kırsalda arama çalışması başlattı. Ekipler, zorlu arazi şartlarında 16 saat süren çalışmaların ardından köyün 400 metre uzağında kayıp şahsın cansız bedenine ulaştı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzenleyen: Melin Öztürk - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı