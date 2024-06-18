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Kaybolan keçilerini aramaya çıktı, cesedi bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Siirt'in Şirvan ilçesinde kaybolan keçilerini aramaya çıkan şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde kaybolan keçilerini aramaya çıkan kişi ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, dün ilçeye bağlı Tatlıpayam köyünde ikamet eden Mehmet Sıddık Bağız (68), kaybolan keçileri aramaya çıktı.

Kaybolan keçilerini aramaya çıktı, cesedi bulundu - 1. Resim

Kendisinden bir süre haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. 

16 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri, kırsalda arama çalışması başlattı. Ekipler, zorlu arazi şartlarında 16 saat süren çalışmaların ardından köyün 400 metre uzağında kayıp şahsın cansız bedenine ulaştı.

Kaybolan keçilerini aramaya çıktı, cesedi bulundu - 2. Resim

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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