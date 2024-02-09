'Kayıp çocuklar' iddiasına bakanlıktan yalanlama: Suç duyurusunda bulunulacak

Elmalı Davası'na ilişkin "Bu bir kayıp çocuk ihbarıdır" paylaşımı sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. İddiaların yalanlandığı açıklamada, "İlgili çocukları korumak için yaptığımız yer değişikliğinin ifşa edilmesi, çocuklarımızın can güvenliğini riske atmaktadır" denildi. Bakanlık ilgili paylaşım hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sosyal medya hesabındaki Antalya'nın Finike ilçesinde, 7 yaşındaki kız çocuğu G.E.G. ile ağabeyi 10 yaşındaki İ.E.G.'ye cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla açılan Elmalı Davası'na ilişkin "Bu bir kayıp çocuk ihbarıdır" paylaşımı hakkında açıklama yaptı.

Paylaşıma konu olan çocuklarla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı, çocukların halihazırda devlet koruması altında bulunduğu ve kayıp olmadığı belirtilen açıklamada, aile üyeleriyle ilgili yapılan klinik değerlendirme sonucu, mahkeme tarafından çocukların koruma altına alınması ve gizlilik kararı verildiği kaydedildi.

'ÇOCUKLARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİNİ RİSKE ATMAKTADIR'

Bu kararın, çocukların üstün yararı göz önünde bulundurularak alındığı, onların psikolojik ve fizyolojik sağlıklarının öncelendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlgili çocukları korumak için yaptığımız yer değişikliğinin ifşa edilmesi, çocuklarımızın can güvenliğini riske atmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, güvenlik gerekçesiyle haklarında gizlilik kararı bulunan çocuklarımızla ilgili toplumun hassasiyetlerini manipüle eden, Bakanlığımızı yanlış bilgilerle hedef gösteren ve çocuklarımızı araç haline getirerek onlara zarar veren bu paylaşımlara karşı suç duyurusunda bulunuyoruz."