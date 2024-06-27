Kayseri'de uzman çavuşu kalbinden bıçaklayarak katleden sanık: Benim de gençliğim gitti

Kayseri'de meydana gelen kazadan sonra çıkan kavgada uzman çavuşu bıçaklayarak öldüren şahıs savunmasında "Benim kimseyi öldürmek gibi bir amacım yoktu. Onun gençliği gittiyse benim de gençliğim gitti" dedi. Uzman çavuşun eşi ise duruşmada "Benim canımı söktü aldı. Kendi de içeride sürünsün. Olay anında silahını bana verdi, bilinçli bir askerdi" ifadelerini kaydetti.

Kayseri'de Melikgazi ilçesinde düğün çıkışı kaza meydana geldi. Kaza sonrası çıkan kavgada bir şahıs uzman çavuşu bıçaklayarak öldürdü.

Kayseri Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık F.B., müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen uzman çavuşun eşi F.D., “Benim canımı söktü aldı. Kendi de içeride sürünsün. Eşim olay günü silahını kullanmadı. Bana verdi. Eşim bilinçli bir askerdi. Eşimde bir bıçak darbesi olduğunu söyledi. Ancak eşimin vücudunda 5 bıçak yarası vardı. En ağır cezayı almasını istiyorum” şeklinde konuştu.

Anne S.D. ise, F.B.'nin en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

Müşteki avukatı da, sanığın ve yakınlarının olaydan daha önce sosyal medya hesaplarında PKK terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulunduklarını iddia ederek, dosyanın terör kapsamında genişletilmesini istedi. Cumhuriyet savcısı, avukatın tevsii tahkikat talebinin dosyaya bir şey katmayacağını söyleyerek, reddetti.

"ONUN GENÇLİĞİ GİTTİYSE BENİM DE GİTTİ"

Sanık F.B. ise savunmasında, “Benim kimseyi öldürmek gibi bir amacım yoktu. Onun gençliği gittiyse benim de gençliğim gitti. Benim ailemden yaralananlar oldu. Onları korumak istedim. Bir anda oldu. Nasıl olduğunu anlamadım. Yoksa ne o beni tanır ne de ben onu tanırım. Tanımadığım birini neden öldüreyim” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında F.B.'nin ‘kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, sanık avukatının savunma için süre istemesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde geçtiğimiz 24 Eylül'de meydana gelen olayda; birbirine yakın iki farklı düğün salonundan çıkan araçlar kaza yapmıştı. İddiaya göre, kaza sonrası taraflar arasında kavga çıkmıştı. Çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan Uzman Çavuş Utku Can Demir (26), kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Diyarbakır'da uzman çavuş olduğu öğrenilen Utku Can Demir'in cansız bedeni, otopsi yapılmak için morga kaldırılmıştı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Demir'i bıçaklayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı. Şüphelinin F.B. olduğunu tespit eden ekipler, katil zanlısını düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.