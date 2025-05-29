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Kaza geçiren genç öldü, "normal ölüm" raporu aileyi şoka soktu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da 8 ay önce trafik kazasında ağır yaralanarak bitkisel hayata giren genç, hastanede hayatını kaybetti. Cenazeyi teslim alan aile yakınları ölüm raporunda "adli vaka" yerine "normal ölüm" yazıldığını görünce şok yaşadı.

Adana'da 8 ay önce yaşanan olayda 24 yaşındaki Mahmut Aşar, motosikletiyle seyir halindeyken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

"NORMAL ÖLÜM" YAZISI ŞOKE ETTİ

Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Aşar, yoğun bakıma alındı. Düne kadar bilinci kapalı şekilde hayat mücadelesi veren Aşar, hayatını kaybetti. Aile, acı haberin ardından cenazeyi almaya geldi. Ölüm raporunu gören Aşar'ın yakınları, kazaya bağlı bir ölüm olmasına rağmen belgede "normal ölüm" olarak geçtiğini görünce şok yaşadı.

Kaza geçiren genç öldü, "normal ölüm" raporu aileyi şoka soktu - 1. Resim

"YANLIŞ RAPOR TUTULMUŞTUR, GEREĞİNİN YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Mahmut Aşar'ın amcası İbrahim Aşar, yaşananlara tepki gösterdi. Amca Aşar," Yeğenim 8 ay önce trafik kazası geçirdi. Bir araç çarptı, o günden beri bitkisel hayattaydı. Bugün ölüm haberini aldık. Cenazesini almaya geldiğimizde ölüm raporunda adli vaka yazması gerekirken ‘normal ölüm' yazıldığını gördük. Bu açıkça bir hatadır. Yanlış rapor tutulmuştur, gereğinin yapılmasını istiyoruz" dedi.

Kaza geçiren genç öldü, "normal ölüm" raporu aileyi şoka soktu - 2. Resim

Aile, olayın tekrar incelenmesini ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını da talep etti.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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