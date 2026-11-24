Antalya’da trafik kazası sonrasında karşı taraftan özür diletmek isteyen şüpheliler önce anne ve babasını alıkoydu, sonra aradıkları kişiyi de alıkoyarak darp ve tehdit etti. Düzenlenen operasyonda 10 şüpheli tutuklandı.

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Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrasında yaşananlar ‘Pes’ dedirtti. M.K.C.G. ile K.A.G. arasında meydana gelen yaralamalı trafik kazasının ardından taraflar arasında gerginlik yaşandı.

ANNE BABASINI ALIKOYDULAR

İddiaya göre K.A.G.’nin yakınları, M.K.C.G.’yi telefonla arayarak kazadan dolayı yüz yüze özür dilemesi yönünde tehdit ve baskıda bulundu. Şüpheliler, M.K.C.G.’ye ulaşabilmek amacıyla anne ve babasını da alıkoydu.

Kaza sonrası ‘Pes’ dedirten olay! Özür diletmek için anne babasını kaçırdılar

ÖZÜR DİLETİP DARP ETTİLER

M.K.C.G. de şüpheliler tarafından zorla alıkonularak kazanın diğer tarafına götürüldü ve özür dilemeye zorlandı. Genç şahsın araç içerisinde ve Kepez ilçesinde bulunan şüphelilere ait bir ofiste silahla tehdit edildiği ve darp edildiği, cep telefonunun ise yağmalandığı belirtildi.

Kaza sonrası ‘Pes’ dedirten olay! Özür diletmek için anne babasını kaçırdılar

100 TABANCA FİŞEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelileri tespit edilmesinin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda H.M.G., R.O., H.O., C.K., E.B., İ.K.A., S.Ç., M.Ç., İ.B., E.O. ve M.B.K. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 100 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Kaza sonrası ‘Pes’ dedirten olay! Özür diletmek için anne babasını kaçırdılar

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla tehdit ve kasten yaralama suçlarından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklanırken, 1’i ise serbest bırakıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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