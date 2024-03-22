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Kazayı öğrendiği an! Eylem Tok ve 1 kişinin ölümüne sebep olan oğlunun yeni görüntüleri çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kazayı öğrendiği an! Eylem Tok ve 1 kişinin ölümüne sebep olan oğlunun yeni görüntüleri çıktı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Eyüpsultan'da ölümlü kazaya neden olan ve annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılan T.C'nin kaza gecesine ait yeni görüntüleri çıktı. Tok ve oğlunun kaza öncesi bir restoranda yemek yediği, henüz reşit olmayan çocuğun annesinin rızasıyla aracı alıp çıktığı ve bir süre sonra Tok'un kaza haberini veren telefonun geldiği görülüyor.

1 Mart'ta ehliyetsiz sürücü T.C. annesinin aracıyla Eyüpsultan'da 5 kişiye çarptı, Oğuz Murat Aci'nın ise ölümüne neden oldu. T.C kazanın hemen ardından annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçırıldı. Kazayla ilgili soruşturma açılırken ikili hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

EHLİYETSİZ OĞLUNUN ARAÇLA ÇIKMASINA MÜSAADE EDİYOR

Gelişmeler takip edilirken Gazeteci Emrullah Dinç, kaza gecesine ait yeni görüntüleri servis etti. Görüntülerde kaza öncesinde T.C'nin, ünlü bir iş insanın torunu olan arkadaşıyla, annesini restoranda ziyaret ettiği ve birlikte yemek yedikleri anlar görüntülendi. 17 yaşındaki T.C daha sonra annesinin aracıyla mekandan ayrılıyor. Diğer lüks araçta ise arkadaşları bulunuyor.

Kazayı öğrendiği an! Eylem Tok ve 1 kişinin ölümüne sebep olan oğlunun yeni görüntüleri çıktı - 1. Resim

KAZAYI HABER ALDIĞI AN

Bir süre sonra kaza yapan T.C. annesini arayıp haber veriyor. Mekanda kaza haberini alan Tok'un o anları kameraya yansıyor. O dakikadan sonra Tok ve yanındaki şahsın panikle mekandan ayrıldığı görülüyor. Tok'un mekanın önündeki polislere kazayı haber vermeden gittiği de kameralara yansıyan detaylar arasında.

Kazayı öğrendiği an! Eylem Tok ve 1 kişinin ölümüne sebep olan oğlunun yeni görüntüleri çıktı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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