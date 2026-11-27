İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 73 ilde düzenlenen operasyonların ve yılbaşından bu yana yürütülen çalışmaların bilançosunu açıkladı. 48,4 ton uyuşturucu ile 122 milyon hapın ele geçirildiğini ve 42 bin 980 şüphelinin tutuklandığını duyuran Çiftçi, zehir tacirlerine "Yaptıklarınız yarına kalır ama yanınıza kalmaz" sözleriyle seslendi.

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İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, güvenlik güçlerinin uyuşturucu imalatçıları ve sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü operasyonların detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Sokakları zehir tacirlerinden temizlemek için amansız bir mücadele verdiklerini vurgulayan Çiftçi, son olarak üç ayrı kritik operasyona imza atıldığını duyurdu.

İSTANBUL'DA İMALATHANE BASILDI

Bakan Çiftçi'nin paylaştığı bilgilere göre, polis ve jandarma ekipleri 73 ilde zehir tacirlerine yönelik eş zamanlı darbeler vurdu. Yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul'da faaliyet gösteren bir uyuşturucu imalathanesi deşifre edilerek çökertilirken, aranan bir firari şüpheli ise saklandığı gizli bölmede yakalanarak gözaltına alındı.

49 BİNİ AŞKIN OPERASYON

Açıklamada, yılbaşından 20 Kasım tarihine kadar uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 49 bin 564 operasyonun yanı sıra kullanıcılık ve diğer bağlantılı suçlara karşı yürütülen çalışmaların toplam bilançosu da yer aldı.

Bu süreçte güvenlik güçleri tarafından 48,4 ton uyuşturucu madde, 122 milyon adet uyuşturucu hap ile 22 milyon 200 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildi.

Operasyonlar neticesinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 42 bin 980'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 19 bin 545 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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BAKAN ÇİFTÇİ'DEN NET MESAJ

Uyuşturucu şebekelerine sert ifadelerle yüklenen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kendilerini dokunulmaz sanan suç odaklarının adaletten kaçamayacağını belirterek şunları kaydetti:

"Etraflarına topladıkları çapulcularla kendilerini dokunulmaz, haram parayla kendilerini kudret sahibi sanan zehir tacirleri şunu çok iyi bilsinler: Güvenlik güçlerimiz sizi bulacak, adaletin önüne çıkaracak ve yaptığınız kötülüklerin hesabını tek tek soracaktır. Yaptıklarınız yarına kalır ama yanınıza kalmaz!"

Bakan Çiftçi'nin açıklamasının tamamı şöyle:

Zehir tacirlerinin tezgâhlarını başlarına yıkıyoruz!

Sokaklarımızı zehir tacirlerinden temizlemek için amansız mücadelemiz devam ediyor.

Gençlerimizin geleceğine uzanan karanlık elleri bir bir kırıyor, kirli tezgâhlarını yerle bir ediyoruz.

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Bugün kamuoyuyla paylaştığımız üç ayrı operasyonda kahraman güvenlik güçlerimiz:

▪️ 73 ilimizde zehir tacirlerine ağır darbe vurdu,

▪️ İstanbul’da bir uyuşturucu imalathanesini deşifre etti,

▪️ Bir firariyi saklandığı gizli bölmede kıskıvrak yakaladı.

Yılbaşından 20 Kasım’a kadar uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirdiğimiz 49 bin 564 operasyon ile kullanıcılık ve diğer suçlar kapsamında yürütülen çalışmalarda:

▪️ 48,4 ton uyuşturucu madde,

▪️ 122 milyon adet uyuşturucu hap,

▪️ 22 milyon 200 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildi.

▪️ 42 bin 980 şüpheli tutuklandı, 19 bin 545’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Etraflarına topladıkları çapulcularla kendilerini dokunulmaz, haram parayla kendilerini kudret sahibi sanan zehir tacirleri şunu çok iyi bilsinler:

Güvenlik güçlerimiz sizi bulacak, adaletin önüne çıkaracak ve yaptığınız kötülüklerin hesabını tek tek soracaktır. Yaptıklarınız yarına kalır ama yanınıza kalmaz!

Kahraman Polisimiz ve Jandarmamız; milletimizin huzuru ve evlatlarımızın istikbali için gece gündüz demeden suçun ve suçlunun peşindedir.

Bu çetin mücadeleyi cesaretle, fedakârlıkla ve yüksek bir vazife şuuruyla sürdüren tüm güvenlik güçlerimize gönülden teşekkür ediyorum.

Allah ayağınıza taş değdirmesin.

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