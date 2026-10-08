Hatay'ın Antakya ilçesinde 75 yaşındaki adamı evlenme vaadiyle 170 bin lira dolandırdıkları gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında yaşlı adamın bir akrabasının bulunduğu belirtilirken, evlenmek istediği kadının da kendisinden 45 yaş küçük olduğu öğrenildi.

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Hatay'da 75 yaşındaki N.G., 30 yaşındaki kadının evlilik vaadiyle 170 bin TL değerindeki altınlarının alındığını söyleyerek polise başvurdu. Gerçekleştirilen çalışmada, yaşlı adamın evlenme isteğini bilen akrabasının da aralarında olduğu 4 şüpheli yakalandı.

Olay, 6 Ekim tarihinde Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde meydana geldi. 75 yaşındaki N.G., evlenme vaadiyle 170 bin TL değerindeki altınlarının alındığını söyleyerek polise şikayette bulundu.

Kendisinden 45 yaş küçük kadınla evlenmek isterken dolandırıldı! 4 kişi gözaltında

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çok sayıda güvenlik kamerası kaydı incelenerek ve saha çalışması gerçekleştirilerek yürütülen soruşturma çerçevesinde E.G., C.T., A.Ö. ve M.T. adlı 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kendisinden 45 yaş küçük kadınla evlenmek isterken dolandırıldı! 4 kişi gözaltında

Gerçekleştirilen incelemelerde, şüpheliler arasında N.G.'nin akrabasının da olduğu ve yaşlı adamın evlenmek istediğini bilerek bir evlilik senaryosu kurduğu tespit edildi. N.G.'nin evlenmek istediği kadının ise kendisinden 45 yaş küçük, 30 yaşındaki E.G. olduğu belirtildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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