Kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın ölü bulundu

Düzce'de 10 gün önce kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer ve demans hastası Hatice Dellaloğlu'nun cansız bedeni bulundu.

10 gündür kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası yaşlı kadın ölü bulundu. Haber yakınlarını kahretti.

Düzce'de 11 Haziran günü kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer ve demans hastası Hatice Dellaloğlu'nu arama çalışmalarına uzun süre devam edildi.

Şehrin dört bir yanında aranan yaşlı kadının cansız bedeni bulundu. Çilimli Şerefiye Mahallesi'nde bir evin bahçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaşlı kadının cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.