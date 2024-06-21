Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın ölü bulundu

Kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın ölü bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın ölü bulundu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Düzce'de 10 gün önce kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer ve demans hastası Hatice Dellaloğlu'nun cansız bedeni bulundu.

10 gündür kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası yaşlı kadın ölü bulundu. Haber yakınlarını kahretti.

Düzce'de 11 Haziran günü kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer ve demans hastası Hatice Dellaloğlu'nu arama çalışmalarına uzun süre devam edildi. 

Şehrin dört bir yanında aranan yaşlı kadının cansız bedeni bulundu. Çilimli Şerefiye Mahallesi'nde bir evin bahçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaşlı kadının cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Arka Sokaklar bayram haftası sebebiyle bu akşam (21 Haziran) tekrarı ile ekranlara gelecekAydın Bozdoğan'da facianın eşiğinden dönüldü: 10 ev kül oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Karasu, Kaynarca ve Kocaali'de denize girmek yasaklandı - GündemSakarya'nın 3 ilçesinde denizlere yasakSadakataşı 30 ülkede Kurban Bayramı sevinci yaşattı - GündemSadakataşı 30 ülkede Kurban Bayramı sevinci yaşattıOtomobil tarihi köprüden dere yatağına uçtu: 3 yaralı - GündemOtomobil tarihi köprüden dere yatağına uçtu! Yaralılar varDüşürdüğü tespihini almak isterken 15 metrelik bina boşluğuna düştü - GündemBöyle kaza görülmedi! Bir tespih uğruna...Fethiye'deki Şövalye Adası sakinlerine yangın eğitimi verildi - GündemŞövalye Adası sakinlerine yangın eğitimiAntalya Alanya'da feci kaza! Safari aracı uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var - GündemSafari aracı uçuruma yuvarlandı
Sonraki Haber Yükleniyor...