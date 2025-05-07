Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kentte sirenler çalacak, anonslar yapılacak! Valilik uyardı, işin aslını açıkladı

Kentte sirenler çalacak, anonslar yapılacak! Valilik uyardı, işin aslını açıkladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kentte sirenler çalacak, anonslar yapılacak! Valilik uyardı, işin aslını açıkladı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

AFAD ve ASELSAN işbirliğinde yürütülen ‘Haber Alma ve Yayma, İkaz ve Alarm Sistemi’nin kurulumu tamamlandı. Test çalışmaları için 7-30 Mayıs tarihleri arasında Sakarya genelinde farklı saatlerde siren denemeleri, ikaz ve alarm sinyalleri ile canlı anonslar yapılacak. Valilik bu nedenle vatandaşları uyardı.

AFAD Başkanlığı koordinasyonunda, ASELSAN tarafından yürütülen ‘Haber Alma ve Yayma, İkaz ve Alarm Sistemi’nin kurulum süreci tamamlandı. 

SİRENLER ÇALACAK, ANONSLAR YAPILACAK

Konuya ilişkin açıklama yapan Sakarya Valiliği, test süreci boyunca vatandaşların yüksek sesli sirenler ve uyarı anonslarıyla karşılaşabileceklerini belirterek, herhangi bir panik yaşanmaması gerektiğini vurguladı. Yapılacak denemelerin, kurulan sistemin etkinliğini ölçmeye yönelik olduğu ifade edildi.

VATANDAŞLARA UYARI: ENDİŞE DUYMAYIN

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda ASELSAN tarafından yürütülen Haber Alma ve Yayma, İkaz ve Alarm Sistemi kurulum çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çerçevede, 7 Mayıs - 30 Mayıs 2025 tarihleri arasında, ilimiz genelinde çeşitli zaman aralıklarında ikaz ve alarm işaretleri, yüksek ses seviyesinde siren denemeleri ve canlı anonslar gerçekleştirilecektir. Vatandaşlarımızın bu deneme yayınlarından endişe duymamaları önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Anma töreni çıkışında saldırıya uğramıştı! Özgür Özel'den çok konuşulacak sözlerÜnlü şarkıcı Derya Uluğ'a sahnede dehşeti yaşatan kişi tutuklandı: "Susmak ve korkmak istemiyorum"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ekrem İmamoğlu'nun hesabı neden erişime kapatıldı? Sebebi belli oldu - Gündemİmamoğlu'nun hesabı neden erişime kapatıldı?Yakın arkadaşı açıkladı: Pınar Eczacıbaşı hastalığını gizlemiş! - GündemPınar Eczacıbaşı hastalığını gizlemiş!Motosiklet havada takla attı, sürücü metrelerce sürüklendi - GündemMotosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendiAylık 1,5 milyar liralık hafriyat vurgunu! İBB'deki yolsuzluk derinleşiyor - GündemAylık 1,5 milyar liralık hafriyat vurgunu!Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi! Mansur Yavaş harekete geçti - GündemErişim engeli kararı sonrası Yavaş'tan flaş hamleKırmızı bültenle aranıyorlardı! Türkiye'ye getirildiler - GündemTürkiye'ye iade edildiler!
Sonraki Haber Yükleniyor...