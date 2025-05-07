Kentte sirenler çalacak, anonslar yapılacak! Valilik uyardı, işin aslını açıkladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 7 Mayıs 2025 16:46 - Güncelleme: 7 Mayıs 2025 16:58 - Güncelleme:

AFAD ve ASELSAN işbirliğinde yürütülen ‘Haber Alma ve Yayma, İkaz ve Alarm Sistemi’nin kurulumu tamamlandı. Test çalışmaları için 7-30 Mayıs tarihleri arasında Sakarya genelinde farklı saatlerde siren denemeleri, ikaz ve alarm sinyalleri ile canlı anonslar yapılacak. Valilik bu nedenle vatandaşları uyardı.

AFAD Başkanlığı koordinasyonunda, ASELSAN tarafından yürütülen ‘Haber Alma ve Yayma, İkaz ve Alarm Sistemi’nin kurulum süreci tamamlandı. İlgili Haber Kanal İstanbul'da heyecanlandıran gelişme! 100 metreyi aştı SİRENLER ÇALACAK, ANONSLAR YAPILACAK Konuya ilişkin açıklama yapan Sakarya Valiliği, test süreci boyunca vatandaşların yüksek sesli sirenler ve uyarı anonslarıyla karşılaşabileceklerini belirterek, herhangi bir panik yaşanmaması gerektiğini vurguladı. Yapılacak denemelerin, kurulan sistemin etkinliğini ölçmeye yönelik olduğu ifade edildi. VATANDAŞLARA UYARI: ENDİŞE DUYMAYIN Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda ASELSAN tarafından yürütülen Haber Alma ve Yayma, İkaz ve Alarm Sistemi kurulum çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çerçevede, 7 Mayıs - 30 Mayıs 2025 tarihleri arasında, ilimiz genelinde çeşitli zaman aralıklarında ikaz ve alarm işaretleri, yüksek ses seviyesinde siren denemeleri ve canlı anonslar gerçekleştirilecektir. Vatandaşlarımızın bu deneme yayınlarından endişe duymamaları önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar