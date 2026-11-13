Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli Er Kağan Öcal'ın görev esnasında rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli Mühimmat Er Kağan Öcal, görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edildi.
Öcal'ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.
Valilik saat verip yeniden uyardı! İstanbul'da fırtına teyakkuzu: 12 noktaya giriş yasaklandı
BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Öcal için yayımladığı başsağlığı mesajında, şunları kaydetti:
"Kahraman silah arkadaşımız, görevi başındayken rahatsızlanarak 13 Kasım 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."