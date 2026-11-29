Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tahliyesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ağırlaması siyasi kulisleri hareketlendirdi. Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Dedetaş ile Yeni Parti arasında gerilim yaşandığını, bazı milletvekilleri ve belediye yöneticilerinin randevu taleplerinin geri çevrildiğini ileri sürdü.

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Görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın, tahliyesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ağırlamasının yankıları sürerken YENİ Parti ile Dedetaş arasında yaşandığı öne sürülen gerilim gündeme geldi.

Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında Dedetaş'ın siyasi tutumu ve geleceğine ilişkin kulis bilgilerini paylaştı.

Saymaz, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ev ziyaretine yönelik eleştirileri haksız bulduğunu ileri sürerek, Dedetaş'ın halen CHP üyesi olduğunu hatırlattı ve cezaevindeki 7 belediye başkanının Yeni Parti'ye katılmasına rağmen Dedetaş'ın CHP'de kaldığını ve partisinden ayrılmayı düşünmediğini savundu.

Kılıçdaroğlu ziyaret etmişti: Sinem Dedetaş ile Yeni Parti arasında soğuk rüzgarlar esiyor

"GÖRÜŞMEDE İPLERİN KOPMA İHTİMALİ VAR"

Saymaz, yazısının ilgili kısmında şu ifadelere yer verdi:

"Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden sonra İBB için düşündüğü Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın geçen gün Kılıçdaroğlu'nu evinde ağırlaması çok eleştirildi. Bu eleştirileri haksız buluyorum. Dedetaş, halen CHP'li. Kılıçdaroğlu da genel başkanı. Kaldı ki ev ziyareti için aynı partiden olmak gerekmez.

Ancak duyduklarım doğruysa Dedetaş ile Yeni Parti arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Cezaevindeki 7 belediye başkanı YENİ Parti'ye katılırken, Dedetaş CHP'de kaldı. Ayrılmayı düşünmüyor. Kendisine yakın 3 İBB meclis üyesi de YENİ Parti'ye geçmedi. Dedetaş, bazı Yeni Parti milletvekillerinin ve Yeni Parti İBB Grup Başkanı Ülkü İnan dahil belediye yöneticilerinin randevu taleplerini hastalık gerekçesiyle reddediyor.

Yeni Parti, krizi çözmek için bu hafta Dedetaş'a bir ziyaretçi göndermeyi düşünüyor. Bu görüşmede iplerin kopması da ihtimaller arasında bulunuyor."

Kılıçdaroğlu ziyaret etmişti: Sinem Dedetaş ile Yeni Parti arasında soğuk rüzgarlar esiyor

KILIÇDAROĞLU ZİYARET ETMİŞTİ: "GÖREVİNE HAZIR"

Görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 90 günlük tutukluluğun ardından 29 Ekim günü ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Dedetaş "yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı" ve "rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 31 Temmuz'da tutuklanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Kasım günü Sinem Dedetaş'ı ziyaret etmişti. CHP Genel Başkanı "Bir an önce adaletin gerçekleşmesini, Sinem Hanım'ın tekrar görevine başlayarak Üsküdarlılara hizmet etmesini istiyorum. En büyük arzumuz bu. Başarılı bir belediye başkanı, hizmet etme aşkı içinde görevine hazır. Morali de gayet iyi ama adaletin bir an önce tecelli etmesini istiyorum" demişti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: HABER MERKEZİ

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