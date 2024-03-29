Kırmızı bültenle aranan Baisaov ve Rakhishov İstanbul'da yakalandı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Mart 2024 07:55 - Güncelleme: 29 Mart 2024 08:14 - Güncelleme:

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İnterpol tarafından 'yasa dışı örgüt faaliyetleri ve kaçakçılık' suçundan kırmızı bültenle aranan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov, İstanbul'da düzenlenen 'Mahzen-23' operasyonunda kıskıvrak yakalandı.