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Haberler > Gündem > Kırmızı bültenle aranan Baisaov ve Rakhishov İstanbul'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Baisaov ve Rakhishov İstanbul'da yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İnterpol tarafından 'yasa dışı örgüt faaliyetleri ve kaçakçılık' suçundan kırmızı bültenle aranan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov, İstanbul'da düzenlenen 'Mahzen-23' operasyonunda kıskıvrak yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol kırmızı bülteniyle "yasa dışı örgüt faaliyetleri ve kaçakçılık" suçundan uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve "dolandırıcılık" suçundan aranan Maxat Rakhishov'un İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-23" operasyonuyla yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halkın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacaklarını ve hepsini adalete teslim edeceklerini belirtti.

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİLER

Bakan Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen 'Mahzen-23' operasyonuyla İstanbul'da yakalanan ve haklarında kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov, ülkelerine geri gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi" ifadesini kullandı.

Operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya'nın paylaşımında, yakalama anlarına ilişkin görüntülere de yer verildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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