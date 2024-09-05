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Kırşehir'de tarihi eser operasyonu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırşehir'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 471 obje ele geçirilirken, 45 kişi de yakalandı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında il merkezi, Mucur, Akpınar, Çiçekdağı ve Kaman ilçelerinde yapılan 19 operasyon gerçekleştirildi. 

Yapılan operasyonlarda 471 obje, 108 muhtelif kazı malzemesi, jeneratör, duvar kırıcı, 2 dedektör, 2 tabanca ve 17 tabanca fişeği ele geçirilirken, 45 şahıs da yakalandı.

Bulunan malzemelere ekipler tarafından el konulurken, yakalanan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Kırşehir'de tarihi eser operasyonu - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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