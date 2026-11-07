Kış kapıya dayandı! İstanbul'da sıcaklık çakılıyor, Meteoroloji 25 ili tek tek uyardı

Pastırma yazı beklentisi yerini kutup kökenli soğuk hava dalgasına bıraktı. Sıcaklıklar 3 ila 6 derece düşerken Meteoroloji 25 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uzman isim İstanbul'daki kuvvetli rüzgara, yüksek kesimlerde beklenen kar yağışına ve bu kış geçen yıla göre daha fazla kar görülebileceğine dikkat çekti.

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Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşerken, beklenen pastırma yazı yerini soğuk hava dalgasına bıraktı. Kutup kökenli soğuk havanın etkisiyle sıcaklıklar 3 ila 6 derece geriledi. Özellikle İstanbul'da hissedilen sıcaklık düşerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) kuvvetli yağış ve kar beklentisi bulunan 25 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

İstanbul'da birkaç gün öncesine kadar etkili olan sağanak yağışın ardından hava sıcaklığı hızla düştü. Kent genelinde gündüz saatlerinde termometreler 9 dereceyi gösterirken, kuzeyden esen rüzgar nedeniyle hissedilen sıcaklık daha düşük seviyelere indi.

İSTANBUL'DA SAATTE 60 KİLOMETRE HIZLA ESECEK

İstanbul'daki hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, kuzeyden gelen Karayel'in soğuk havayı daha fazla hissettirdiğini belirtti.

Özdemir, "Şu anda hepimiz üşüyoruz. Açık alanlarda kuzeyden gelen Karayel ve rüzgarların etkisi oldukça fazla. Gece saat 24.00'e kadar rüzgar 40 ila 60 kilometre süratle kuvvetli esecek. Vatandaşlarımızın bu sert rüzgara karşı dikkatli olmasında büyük fayda var" dedi.

Soğuk hava dalgasının kaynağına da değinen Özdemir, "Bu soğuk hava kutuplardan geliyor. Jet rüzgarlarıyla birlikte aşağı enlemlere doğru akmaya başladı ve Türkiye de soğuk havadan nasibini alıyor" ifadelerini kullandı.

8 Kasım 2026 MGM hava durumu tahmin haritası

YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Soğuk havayla birlikte yurdun yüksek kesimlerinde kar yağışı ihtimali de gündeme geldi. İstanbul'un kıyı kesimlerinde ve deniz seviyesinde kar görülmesinin mevcut sıcaklık koşullarında zor olduğunu belirten Özdemir, yüksek rakımlı bölgeler için farklı bir tabloya işaret etti.

Özdemir, "Deniz seviyesinde ve kıyılarda kar görülmesi şu aşamada mümkün değil ancak rakımı yüksek kesimlerde kar yağışı görülecektir. Karadeniz Bölgesinin tamamında, kıyı şeridinde ve yüksek kesimlerinde önümüzdeki günlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor" diye konuştu.

Sıcaklıkların pazar akşamı ve pazartesi gününe kadar düşük seyredeceğini aktaran Özdemir, özellikle gece saatlerinde don tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Özdemir, "Gökyüzünün açık olduğu yerlerde, gece saatlerinde orta ve yer yer kuvvetli don olayı görülebilir. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesinde bu durum daha sert hissedilecektir" dedi.

Yüksek rakımlı turizm merkezlerine de değinen Özdemir, Palandöken, Uludağ ve Erciyes gibi dağlık bölgelerde kar yağışlarının daha erken başlayacağını ifade etti.

YENİ HAFTADA YAĞIŞLAR YENİDEN ETKİLİ OLACAK

Yeni haftayla birlikte hava durumunda kısa süreli bir değişim yaşanması bekleniyor. Özdemir, pazartesi günü Doğu Karadeniz dışında yurdun diğer bölgelerinde havanın nispeten açık olacağını ve sıcaklıklarda az da olsa yükseliş görüleceğini belirtti.

A Haber'e konuşan Özdemir, "Pazartesi günü Doğu Karadeniz haricinde diğer bölgelerde hava nispeten açık olacak ve sıcaklıklar çok az da olsa yükselecek. Ancak gece ve sabahın ilk saatlerinde yoğun pus ve sis bekleniyor. Pazartesiden sonra ise Marmara ve Karadeniz bölgesinde yağışlar tekrar etkisini göstermeye başlayacak" açıklamasında bulundu.

BU KIŞ GEÇEN YILA GÖRE DAHA FAZLA KAR YAĞACAK

Kış mevsimine ilişkin beklentilerini de paylaşan Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, bu yıl yağışlı bir döneme girildiğini belirterek geçen yıla kıyasla daha fazla kar yağışı görülebileceğini söyledi.

Özdemir, "Artık kış mevsimine girmiş bulunuyoruz. Bu sene yağışlı bir dönemin içerisindeyiz. Geçen seneye kıyasla biraz daha fazla kar yağışı alacağız ve bundan İstanbul da nasibini alacaktır" ifadelerini kullandı.

9 Kasım 2026 MGM hava durumu tahmin haritası

25 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7-11 Kasım tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre hafta sonunda yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yağışlı hava etkili olacak. Karadeniz ve Marmara'da sağanak yağış beklenirken Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. İç kesimlerde sis, güney bölgelerde ise daha ılık hava etkisini sürdürecek.

Yeni haftanın ilk günlerinde yağışlı alanın daralması beklenirken salı günü batıdan yeni bir yağış sisteminin yurda giriş yapacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan MGM, kuvvetli sağanak ve kar yağışı beklentisi nedeniyle 25 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Vatandaşların ani sel, su baskını ve kuvvetli kar yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle:

Adana, Antalya, Artvin, Bitlis, Bolu, Burdur, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Kastamonu, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Trabzon, Van, Zonguldak, Şırnak, Bartın, Osmaniye ve Düzce.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: HABER MERKEZİ

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