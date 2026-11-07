Türkiye'de kar yağışı etkisini gösterdi! Ankara dahil birçok ilin yüksek kesimleri beyaza büründü

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı. Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçeleri ile Soğuksu Milli Parkı'na kar yağarken Rize, Artvin ve Van'ın yüksek kesimleri de beyaza büründü. Kastamonu için ise kuvvetli kar uyarısı yapıldı.

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Türkiye genelinde soğuk hava etkisini artırırken birçok ilin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Başkent Ankara'da da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kuzey ilçelerindeki yaylalar güne beyaz örtüyle uyandı.

7 Kasım Cumartesi günü Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde bulunan yaylalarda kar yağışı etkili oldu.

Türkiyede kar yağışı etkisini gösterdi! Ankara dahil birçok ilin yüksek kesimleri beyaza büründü

KIZILCAHAMAM VE ÇAMLIDERE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ankara'nın kuzeyinde yer alan Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerindeki yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı görüldü.

Gece saatlerinde düşen hava sıcaklıklarının ardından yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Sabah saatlerinde bölgede kış manzaraları oluştu.

Türkiyede kar yağışı etkisini gösterdi! Ankara dahil birçok ilin yüksek kesimleri beyaza büründü

SOĞUKSU MİLLİ PARKI'NA DA KAR YAĞDI

Kızılcahamam'da bulunan Soğuksu Milli Parkı da kar yağışından etkilendi.

Başkentte özellikle yüksek kesimlerde görülen kar yağışıyla birlikte sonbaharın son günlerinde kış mevsimini andıran görüntüler ortaya çıktı.

Türkiyede kar yağışı etkisini gösterdi! Ankara dahil birçok ilin yüksek kesimleri beyaza büründü

BOLU DAĞI'NDA KAR VE SİS ETKİLİ OLDU

Kar yağışının görüldüğü bir diğer bölge ise Bolu Dağı oldu.

Gece saatlerinde başlayan yağmur, sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü bölgede yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar geriledi. Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

Türkiyede kar yağışı etkisini gösterdi! Ankara dahil birçok ilin yüksek kesimleri beyaza büründü

RİZE'DE KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYE ULAŞTI

Doğu Karadeniz'de de yüksek kesimler kar yağışıyla beyaza büründü.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Kaçkar Dağları'nın eteklerinde bulunan Avusor, Huser, Kavrun ve Samistal yaylalarında kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.

Artvin'de ise Ardanuç ilçesindeki Geçitli köyü, Yusufeli'ne bağlı Avcılar köyü ve Şavşat'taki Sahara Geçidi başta olmak üzere yüksek kesimler karla kaplandı.

Türkiyede kar yağışı etkisini gösterdi! Ankara dahil birçok ilin yüksek kesimleri beyaza büründü

VAN'DA KAR VE TİPİ ETKİLİ OLDU

Van'da iki gündür aralıklarla görülen sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Van-Bahçesaray kara yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Bazı sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken ağır tonajlı araçların yol kenarında beklediği görüldü.

Türkiyede kar yağışı etkisini gösterdi! Ankara dahil birçok ilin yüksek kesimleri beyaza büründü

KASTAMONU'DA KUVVETLİ KAR UYARISI

Kastamonu Valiliği, hafta sonu kentte kuvvetli sağanak ve yüksek kesimlerde kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Yapılan uyarıda, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışının etkili olabileceği belirtilirken vatandaşlardan olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte Türkiye'nin farklı bölgelerindeki yüksek kesimlerde kış şartları kendisini göstermeye başladı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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