Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, görüş ötesi hava-hava füzesiyle jet motorlu bir hava hedefini vuran ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA’nın tarihî başarısının anma puluyla tarihe geçeceğini bildirdi. Uraloğlu, KIZILELMA temalı anma pulu ve ilkgün zarfının 29 Kasım'da tedavüle sunulacağını açıkladı.

Özetle Kaydet a- | +A

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT AŞ tarafından KIZILELMA için hazırlanan anma pulu ve ilkgün zarfına ilişkin açıklamada bulundu.

Uraloğlu, Baykar tarafından geliştirilen KIZILELMA’nın 29 Kasım 2025 tarihinde Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte dünya havacılık muharebesi tarihinde bir ilke imza attığını hatırlattı.

KIZILELMAnın tarihi başarısı anma puluna taşınıyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi

Uraloğlu, “KIZILELMA, ASELSAN imzalı MURAD AESA radarının işaretlediği hedefi, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN füzesiyle tam isabetle vurdu. Böylece görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran ilk insansız savaş uçağı oldu” ifadelerini kullandı.

KIZILELMAnın tarihi başarısı anma puluna taşınıyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi

Bakan Uraloğlu, millî insansız savaş uçağının havacılık tarihine geçen başarısının birinci yıl dönümünde anma puluyla yaşatılacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu, “‘Türkiye’nin İlk İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma’ konulu anma pulumuzu ve ilkgün zarfımızı 29 Kasım 2026 tarihinde tedavüle sunacağız.” açıklamasında bulundu.

KIZILELMAnın tarihi başarısı anma puluna taşınıyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi

Bakan Uraloğlu, 29 Kasım tarihinde Tekirdağ PTT Müdürlüğü'nde “Türkiye’nin İlk İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma 29.11.2026 TEKİRDAĞ” ibareli ilkgün damgasının da kullandırılmaya başlanacağını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, “Filatelik ürünlerimiz PTT iş yerlerimizde ve www.filateli.gov.tr internet adresimizde satışa sunulacak.” dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala