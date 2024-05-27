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Kocaeli'den Mısır'a gidiyordu! Konteyner gemisi Çanakkale'de arıza yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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Kocaeli, Mısır, Gelibolu, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale Boğazı’ndan geçen Marshall Adaları bayraklı 184 metre uzunluğundaki ‘Aydogan’ isimli konteyner gemisi dümen arızası yaptı.

Kocaeli’den Mısır’a giden 184 metre uzunluğundaki ‘Aydogan’ isimli konteyner gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Gelibolu önlerinde dümen arızası yaptı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-4’ römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık limana demirletildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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