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Haberler > Gündem > Kokoreçte ithal bağırsak oyunu! Çoğu İslami koşullara uygun değil

Kokoreçte ithal bağırsak oyunu! Çoğu İslami koşullara uygun değil

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kokoreçte ithal bağırsak oyunu! Çoğu İslami koşullara uygun değil

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kokoreç sektörünü sarsacak iddia Balıkesirli üreticilerden geldi. Kokoreçin başkentinden Türkiye'ye satış yapan Erdal Aslanboğa, maliyetlerden dolayı ithal kokoreçin piyasaya sürüldüğünü ifade etti. Aslanboğa, yurt dışında İslami usullere uygun kesilip kesilmediği bilinmeyen hayvanların bağırsaklarının yerli bağırsakla karıştırıldığını iddia etti. Aslanboğa, harmanlanmış kokoreçin İstanbul piyasasında yüzde 90'ının kullanıldığını aktardı. 

Türk sokak lezzetlerinin başında gelen kokoreç hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Kokoreçin başkenti olarak bilinen Balıkesir'de üreticiler ithal bağırsak şüphesine dikkat çekti. 

Sektörün girdi maliyetlerinin artması üreticileri ithal bağırsak yoluna itiyor. Uzun yıllardır kokoreç işi ile uğraşan üretici Erdal Aslanboğa, Kurban Bayramı öncesinde sektörün son durumunu değerlendirdi.

Kokoreçte ithal bağırsak oyunu! Çoğu İslami koşullara uygun değil - 1. Resim

İTHAL BAĞIRSAK DEVREYE GİRDİ

Kurban Bayramı ile birlikte kesilen kurbanlardan dolayı sektörde yüzde 10 civarında bir genişleme yaşandığını ifade eden Aslanboğa, üreticilerin son aylarda piyasalarda yaşanan daralma ve kaliteli bağırsak bulmanın zorlukları ile kısa sürede baş başa kalacağını söyledi.

Erdal Aslanboğa, "Bayramla birlikte kesilen hayvan varlığı ile yüzde 10 civarında genişleme oluyor ancak bayram sonrası yine bağırsak bulmak zorlanınca devreye ithal bağırsak giriyor. İthal bağırsak bu açığı kapatıyor.

Kokoreçte ithal bağırsak oyunu! Çoğu İslami koşullara uygun değil - 2. Resim

YERLİ BAĞIRSAK İLE KARIŞTIRIYORLAR

Sakatat ve bağırsak fiyatları çok yüksek. Yüzde 300 fiyat değişti. Geçen yıl 150 lira olan temizlenmiş ürün şuan 500 TL civarında. Yurt dışında İslami koşulları uygun olup olmadığı belli olmayan bağırsaklar, yerli bağırsak ile harmanlanıp piyasaya sürülüyor. Kokoreç olarak İstanbul piyasasında yüzde 90'ı kullanılıyor" dedi.

İTHAL KOKOREÇ NASIL ANLAŞILIR?

Aslanboğa sözlerini şöyle tamamladı:

Kokoreçe hiç baharat koymadan dörde bölüp rengine bakarsan ithal kokoreçi anlarsın. Onlar siyah, mat renkli oluyor. Orjinal kokoreç pembe renkli oluyor. Menşei sorsunlar. İzin belgesi sorsunlar. Bunlar genelde tezgah altı dediğimiz üretim yerlerinde piyasaya sunuluyor. Tadını bildiğiniz, güvendiğiniz yerden yemek en güvenlisi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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