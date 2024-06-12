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Kokudan yaklaşılmıyor, rengi simsiyah oldu: Can çekişen Altın Boynuz'dan içler acısı görüntüler...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kokudan yaklaşılmıyor, rengi simsiyah oldu: Can çekişen Altın Boynuz&#039;dan içler acısı görüntüler...

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

'Altın Boynuz' olarak bilinen Haliç can çekişiyor. Simsiyah olan Haliç'teki tehlikeye dikkat çeken İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, “Haliç'te havadan baktığımız zaman açık bir şekilde kanalizasyon atıkları olduğu gözüküyor” dedi.

Lağım kokusundan yanına yaklaşmanın zorlaştığı haliç havadan çekilen görüntülerle ne kadar kirlendiği gözler önüne serildi. Uzmanlar Haliç'in artık lağım olarak aktığını ifade etti. 

Kokudan yaklaşılmıyor, rengi simsiyah oldu: Can çekişen Altın Boynuz'dan içler acısı görüntüler... - 1. Resim

Kıyıların kirlilik nedeniyle siyaha büründüğü görüldü. Haliç'teki kirliliğin Marmara Deniz'ine akması ve sıcaklıkların artması ile uyanmaya başlayan müsilajı etkileyen nedenler arasında gösterildi.

Kokudan yaklaşılmıyor, rengi simsiyah oldu: Can çekişen Altın Boynuz'dan içler acısı görüntüler... - 2. Resim

Sahil kenarlarında vatandaşlar yazın gelmesi ile pis kokunun daha fazla arttığını belirtti.

Kokudan yaklaşılmıyor, rengi simsiyah oldu: Can çekişen Altın Boynuz'dan içler acısı görüntüler... - 3. Resim

'KANALİZASYON ATIKLARI OLDUĞU GÖZÜKÜYOR'

Haliç'in kanalizasyon atıkları ile dolduğunu ifade eden İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, şunları söyledi:

"Haliç'te havadan çekilen fotoğraflara baktığımız zaman açık bir şekilde kanalizasyon atıkları olduğu gözüküyor. Bu dipteki çamurun kabarması falan değildir. Bu direk kanalizasyon olduğu açık ve net bir şekilde gözüküyor. Haliç'in devam eden projelerini askıya almaları nedeniyle eski Haliçe döndü. Bedrettin Dalan'dan önceki haline dönmeye başladı. Denize girmek mümkün değil. Koku çok fazla.

Kokudan yaklaşılmıyor, rengi simsiyah oldu: Can çekişen Altın Boynuz'dan içler acısı görüntüler... - 4. Resim

'HALİÇ BİTMİŞ VAZİYETTE'

Haliç bitmiş vaziyette. Kıyılarında mesire alanları yapılarak paralar harcandı ancak kokudan kimse duramaz orada. Haliç'i tekrara canlandırmak için bir o kadar daha para harcamaları gerekiyor. Haliç'in ölmesi yetmiyor ayrıca bu atıklar Marmara Deniz'ine akıyor. Müsilaj'ın en önemli nedenlerinden birisidir bu kirlilik. Bunu yapan belediyeler ve İSKİ gibi kurumlardır. Avrupa olimpiyatları yapılacak, bunu Haliç'in lağım çukurunda mı yapacağız. Siz insanlara o lağımı mı göstereceksiniz?"

Kokudan yaklaşılmıyor, rengi simsiyah oldu: Can çekişen Altın Boynuz'dan içler acısı görüntüler... - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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