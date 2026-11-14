Millî Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler 2026 Yılı Uygulama Planı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir heyetin Girit Adası’ndaki 115’inci Hava Üs Komutanlığını ziyaret ettiğini duyurdu. Ziyaretin, iki ülke arasındaki askerî ilişkilerin geliştirilmesi ve güven ortamının pekiştirilmesi amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir heyetin Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler 2026 Yılı Uygulama Planı doğrultusunda Girit Adası'ndaki 115'inci Hava Üs Komutanlığına ziyarette bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler 2026 Yılı Uygulama Planı doğrultusunda, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin geliştirilmesi ve güven ortamının pekiştirilmesi amacıyla bir ziyaret gerçekleştirildi.

Komşu'ya askerî ziyaret! Hava Kuvvetleri heyeti, Girit Adası'na gitti

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığından bir heyet, Girit Adası'nda bulunan 115'inci Hava Üs Komutanlığına ziyarette bulundu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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