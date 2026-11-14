Gündem

Komşu'ya askerî ziyaret! Hava Kuvvetleri heyeti, Girit Adası'na gitti

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Komşu'ya askerî ziyaret! Hava Kuvvetleri heyeti, Girit Adası'na gitti
Başlık ResmiKomşu'ya askerî ziyaret! Hava Kuvvetleri heyeti, Girit Adası'na gitti

Millî Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler 2026 Yılı Uygulama Planı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir heyetin Girit Adası’ndaki 115’inci Hava Üs Komutanlığını ziyaret ettiğini duyurdu. Ziyaretin, iki ülke arasındaki askerî ilişkilerin geliştirilmesi ve güven ortamının pekiştirilmesi amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaydet
|

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir heyetin Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler 2026 Yılı Uygulama Planı doğrultusunda Girit Adası'ndaki 115'inci Hava Üs Komutanlığına ziyarette bulunduğunu bildirdi.

ÖNERİLEN HABERLER
Doğu Akdeniz
DÜNYA

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlayan masaya Kahire'den itiraz! Yunanistan'ı böyle uyardılar

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler 2026 Yılı Uygulama Planı doğrultusunda, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin geliştirilmesi ve güven ortamının pekiştirilmesi amacıyla bir ziyaret gerçekleştirildi.

Komşu'ya askerî ziyaret! Hava Kuvvetleri heyeti, Girit Adası'na gitti
Başlık ResmiKomşu'ya askerî ziyaret! Hava Kuvvetleri heyeti, Girit Adası'na gitti

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığından bir heyet, Girit Adası'nda bulunan 115'inci Hava Üs Komutanlığına ziyarette bulundu.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER