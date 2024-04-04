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Konya'da "Büyük Kudüs Yürüyüşü"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye GazetesiKonya'da "Büyük Kudüs Yürüyüşü" düzenlendi.
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Gündem Haberleri  / Türkiye GazetesiKonya'da "Büyük Kudüs Yürüyüşü" düzenlendi.

İsrail'in Gazze'de saldırılarına tepki olarak Konya'da "Büyük Kudüs Yürüyüşü" düzenlendi.

Konya Kültür Park'ta Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Gazze'ye destek adına "Büyük Kudüs Yürüyüşü" düzenlendi. Yürüyüşte öncelikle Gazze'de hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

AGD Genel Başkanı Salih Turhan, Filistin halkı için toplandıklarını ve buradan birlik mesajı yolladıklarını söyledi.

Turhan, Filistinlilerin 181 gündür verdiği mücadele değinerek, "Cihat eden Gazzeli kardeşlerimizle beraber olduğumuzu göstermek için Konya'mızda toplanmış bulunuyoruz. Allah kardeşlerimize zafer nasip etisin." dedi.

Simit, hurma ve suyla yapılan iftar sonrası Gazze'den gelen Fatih Hammad'ın imamlığında topluluk akşam namazını cemaat halinde kıldı. Daha sonra harekete geçen katılımcılar, Mevlana Meydanı'na kadar İsrail aleyhine sloganlar atarak yürüdü.

Yürüyüş Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi önünde sona erdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye GazetesiKonya'da "Büyük Kudüs Yürüyüşü" düzenlendi.
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