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Konya’da koca dehşeti! Eşini öldürdü, kaçarken yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'nın Ereğli ilçesinde Arife Öz, kocası tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan katil zanlısı koca polis tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.

Feci olay, sabah saatlerinde Ereğli ilçesi Talatpaşa Mahallesi 91720. sokak üzerinde bir ikametin önünde meydana geldi. 

Konya’da koca dehşeti! Eşini öldürdü, kaçarken yakalandı - 1. Resim

POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Edinilen bilgiye göre, 49 yaşındaki Arife Öz KADES uygulaması üzerinden polis ekiplerinden yardım istedi. Çağrı üzerine adrese ulaşan ekipler adresin boş olması üzerine komşuları aracılığıyla Arife Öz ile irtibat kurdu ve biraz sonra eve geleceği bilgisini aldı. Polis ekipleri çevrede arama yaparken, 112 Acil Çağrı Merkezine Talatpaşa Mahallesi 91720 Sokak No 18'de silahla yaralama olayı ihbarı geldi. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Konya’da koca dehşeti! Eşini öldürdü, kaçarken yakalandı - 2. Resim

VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Adrese ulaşan ekipler Arife Öz'ü tabancayla vurulmuş halde buldu. Sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı kontrolde Arife Öz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Öz'ün cansız bedeni yapılan inceleme sonrası Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konya’da koca dehşeti! Eşini öldürdü, kaçarken yakalandı - 3. Resim

KATİL ZANLISI KOCA YAKALANDI

Öte yandan, polis Arife Öz'ü öldüren kişinin kocası 5 suç kaydı olan Hasan Ö. olduğunu belirledi. Yapılan incelemelerde zanlının 42 AKT 971 plakalı otomobil ile kaçtığı tespit edildi. Polis ekiplerince zanlının kullandığı araç takibe alındı. Polisten kaçmaya çalışan otomobil Ereğli ilçesi Belkaya Mevkiinde lastiklerine ateş edilerek durduruldu. 

Karısını öldüren zanlı gözaltına alınırken, suç aleti tabanca da ele geçirildi. Yapılan inceleme sonrası zanlı Hasan Ö., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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