Parkta dehşet: 15 yaşındaki çocuk arkadaşını boğarak öldürdü
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul Esenyurt’ta 15 yaşındaki çocuk, sigara yüzünden çıkan tartışmada 14 yaşındaki arkadaşını boğarak öldürdü. Olaydan sonra babasına giderek olayı itiraf eden katil zanlısı E.A., sevk edildiği mahkemede tutuklandı.
Korkunç olay dün öğlen saatlerinde Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi’ndeki bir çocuk parkında yaşandı.
SİGARA YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR
İddiaya göre 15 yaşındaki E.A. ile 14 yaşındaki Y.H.Y. arasında ‘sigara istedim vermedin’ meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrasında E.A., arkadaşı Y.H.Y.'nin boğazını sıktı.
BOĞAZINI SIKARAK ÖLDÜRDÜ
Nefessiz kalan Y.H.Y. olay yerinde hayatını kaybetti. E.A. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevredeki diğer vatandaşlardan aldığı bilgilerle geniş çaplı araştırmaya başladı.
BABASINA GİDİP İTİRAF ETTİ
İddiaya göre olay yerinden kaçan E.A. bir süre sonra öldürdüğü arkadaşı Y.H.Y.’nin babasına gidip suçunu itiraf etti. İtiraf üzerine E.A. polise teslim edildi. Y.H.Y.’nin cenazesi ise morga kaldırıldı. E.A. yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı