Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Parkta dehşet: 15 yaşındaki çocuk arkadaşını boğarak öldürdü

Parkta dehşet: 15 yaşındaki çocuk arkadaşını boğarak öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Parkta dehşet: 15 yaşındaki çocuk arkadaşını boğarak öldürdü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Esenyurt’ta 15 yaşındaki çocuk, sigara yüzünden çıkan tartışmada 14 yaşındaki arkadaşını boğarak öldürdü. Olaydan sonra babasına giderek olayı itiraf eden katil zanlısı E.A., sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Korkunç olay dün öğlen saatlerinde Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi’ndeki bir çocuk parkında yaşandı. 

SİGARA YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR

İddiaya göre 15 yaşındaki E.A. ile 14 yaşındaki Y.H.Y. arasında ‘sigara istedim vermedin’ meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrasında E.A., arkadaşı Y.H.Y.'nin boğazını sıktı. 

BOĞAZINI SIKARAK ÖLDÜRDÜ

Nefessiz kalan Y.H.Y. olay yerinde hayatını kaybetti. E.A. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevredeki diğer vatandaşlardan aldığı bilgilerle geniş çaplı araştırmaya başladı.

BABASINA GİDİP İTİRAF ETTİ

İddiaya göre olay yerinden kaçan E.A. bir süre sonra öldürdüğü arkadaşı Y.H.Y.’nin babasına gidip suçunu itiraf etti. İtiraf üzerine E.A. polise teslim edildi. Y.H.Y.’nin cenazesi ise morga kaldırıldı. E.A. yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Türkiye'nin Imane Khelif başvurusunu reddetti! Busenaz Sürmeneli'nin rakibi olabilirGalatasaray ile Beşiktaş 3. kez Süper Kupa'da karşılaşacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 15 şüpheliden 11'i yakalandı - Gündemİstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 şüpheli yakalandıInstagram yasağına tepki veren Anayasa Mahkemesi'nin sitesi kısıtlandı - GündemAnayasa Mahkemesi'nin sitesine kısıtlamaMİT'in takas operasyonu ile serbest kalan 16 kişi Almanya'ya ulaştı - GündemMİT'in takas operasyonu ile serbest kalan 16 kişi Almanya'ya ulaştıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Şahan'ın ailesine başsağlığı mesajı - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Şahan'ın ailesine başsağlığı mesajıAnkara'da özgürlüğüne kavuşan 'Kremlin'in kara kutusu' esir gündem oldu! Verdiği tahribat ABD tarihine girdi - Gündem'Kremlin'in kara kutusu' esir gündem oldu!Kolpa devlet İran - GündemKolpa devlet İran
Sonraki Haber Yükleniyor...