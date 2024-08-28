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Konya'da sokak köpeği dehşeti! Saldırıya uğrayan çocuk hastanelik oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir çocuk parkta başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan çocuk Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde parkta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, Beyşehir Gölü kenarındaki Vuslat Parkı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki E.Z. parkta başıboş dolaşan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya'da sokak köpeği dehşeti! Saldırıya uğrayan çocuk hastanelik oldu - 1. Resim

Köpek saldırısı sonucu ayağından yaralandığı öğrenilen çocuk, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Adrese sevk edilen polis ekipleri inceleme yaptı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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