Konya'da sokak köpeği dehşeti! Saldırıya uğrayan çocuk hastanelik oldu
Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir çocuk parkta başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan çocuk Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Konya’nın Beyşehir ilçesinde parkta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk yaralandı.
Olay, Beyşehir Gölü kenarındaki Vuslat Parkı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki E.Z. parkta başıboş dolaşan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Köpek saldırısı sonucu ayağından yaralandığı öğrenilen çocuk, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Adrese sevk edilen polis ekipleri inceleme yaptı.
Düzenleyen: Sezer Doğru - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı