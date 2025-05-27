Köpeğini tasmasız gezdiren saldırgana 15 yıl hapis talebi! Uyaranları da darp etmiş

Şişli Maçka Parkı'nda köpeğini tasmasız gezdiren ve kendisini uyaran 2 kişiyi de darp ettiği iddia edilen şüpheliye yönelik soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüphelinin 4 ayrı suçtan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Tasmasız köpek gezdirenler hakkında emsal karar olabilecek davanın detayları dikkat çekti.

Şişli Maçka Parkı'nda 28 Eylül 2024'de dikkat çeken bir olay yaşandı. İddiaya göre köpeğini tasmasız gezdiren Doğancan Ö., kendisini uyaran Cebrail E. ve Güler K.'yı darp ederek yaraladı.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cebrail E., Doğancan Ö. ve Güler K. ‘müşteki-şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

KÖPEĞİ TASMASIZ GEZDİRDİĞİ İÇİN UYARDIK

Hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheli Doğancan Ö.'nün Maçka Parkı'nda köpeğini tasmasız bir şekilde gezdirdiği, bu sebepten arkadaş olan Cebrail E. ile Güler K.'nın kendisini uyardığı ancak Doğancan Ö.'nün bu uyarıları dikkate almadığı, bunun üzerine Cebrail E. ile Güler K.'nın Doğancan Ö.'yi küfürlü şekilde hakaret ve tehdit ettikleri anlatıldı.

GÖMLEĞİNİ YIRTIP TELEFONUNU KIRDIĞI AKTARILDI

İddianamede, Doğancan Ö.'nün kendisini tehdit ve hakaret eden Cebrail E. ile Güler K.'yı darp ederek yaraladığı, kendisinin de küfürlü şekilde tehdit ve hakaret ettiği, ayrıca arbede sırasında Cebrail E.'nin gömleğini yırtıp telefonunu kırdığı aktarıldı.

4 AYRI SUÇTAN 15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede müşteki şüpheli Doğancan Ö.'nün ‘basit yaralama', ‘tehdit', zincirleme şekilde ‘hakaret' ve ‘mala zarar verme' suçlarından toplamda 3 yıl 2 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Diğer müşteki şüpheliler Cebrail E. ile Güler K.'nin ise ‘hakaret' ve ‘tehdit' suçlarından ayrı ayrı 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezayla cezalandırılması talep edildi.