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Köpekler için 4 aşamalı plan! Saldırgan olanlar uyutulacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Köpekler için 4 aşamalı plan! Saldırgan olanlar uyutulacak
Ak Parti, Köpekler, Hayvan Hakları, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti, başıboş köpeklerle ilgili düzenlemeyi 10-15 gün içinde paylaşacak. Teklif; hayvanların sokaktan toplanmasını, barınaklara yerleştirilmesini, sahiplendirilmesini, saldırgan olanlar ile kuduz riski taşıyanların da uyutulmasını öngörüyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, başıboş köpeklerle ilgili düzenlemenin 10-15 gün içinde kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi. Güler, teklifin hayvanların sokaktan toplanmasını, barınaklara yerleştirilmesini, sahiplendirilmesini, saldırgan olanlar ile kuduz riski taşıyanların da uyutulmasını öngördüğüne dikkat çekti.

"CİDDİ KUDUZ TEHLİKESİ OLUŞTU"

Mevcut barınakların, orman alanlarında yapıldığını belirten Güler, şunları kaydetti: “Bu barınaklarda kalmayan, orman alanlarında yaşayan hayvanlarda ciddi bir kuduz tehlikesi oluşmuştur. 2004’ten itibaren kısırlaştırma ile ilgili ciddi çalışma yapılıyor. Bunları toplayıp kısırlaştırıp doğal ortamlarına geri bıraktık ancak bir sonuç alınmadı. Bunlara daha kesin çözüm bulunmalı. Bunların belli bir aşamadan sonra barınakta da yaşama imkânı kalmıyor. Diğer hayvanlara da saldırıyor. Bütün belediyeler barınak noktasındaki hazırlıklarını yapmaları zorunludur. Merkezî yönetim eliyle yapılacak bir şey değil. Uyutma işlemlerini de belediyeler yapacak.”

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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