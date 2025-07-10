Korkutan görüntüler! Su tamamen bitti: Her taraf pislik ve çöp içinde

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hiç yağış olmaması durumunda sadece 78 günlük içme suyu kaldığını belirtmişti. Bu açıklamanın ardından İznik Gölü'nü besleyen en önemli su kaynaklarından olan Çakırca Deresi'nin tamamen kuruduğu ortaya çıktı. Mahalle sakinleri, "Kurumanın etkisiyle deredeki balıklar öldü. Şu an her taraf pislik ve çöp içinde" dedi.

Havaların iyice ısınması ve uzun süredir yağış olmaması nedeniyle bazı bölgelerde kuraklık yaşanıyor. Bursa ve Hatay'da içme suyu kaynaklarının iyice azaldığı yönünde açıklamalar yapılırken; İznik'ten kuraklık riskinin boyutunu gözler önüne seren görüntüler geldi.

"BALIKLARIN HEPSİ ÖLDÜ"

İznik'e bağlı Çakırca Mahallesi'nde bulunan Çakırca (Karasu) Deresi tamamen kurudu. Mahalle sakinlerinden Fikret Sağır, derenin kurumasıyla birlikte ekosistemin büyük zarar gördüğünü belirterek, "Bizim deremizde bir sürü balık ve canlı vardı. Kurumanın etkisiyle hepsi öldü. Şu an her taraf pislik ve çöp içinde. Suyumuz tamamen bitti, Çakırca Deresi mağdur durumda" ifadelerini kullandı.

BÖLGE HALKI TEDİRGİN

İznik Gölü'nü besleyen en büyük su kaynaklarından olan Çakırca deresinin kuruması, gölde gözle görülür bir çekilmeye yol açtı. Tarımla uğraşan bölge halkı, kuralık nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor.