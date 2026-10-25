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KPSS’ye geç kaldı, muhabire saldırdı! Gözaltına alınan gencin pişkinliği ‘Pes’ dedirtti

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Eskişehir’de geç kaldığı için KPSS oturumuna alınmayan ve kendisini çeken muhabire hakaretler ederek saldıran M.Y.Ç. gözaltına alındı. M.Y.Ç.’nin sağlık kontrolüne götürülürken gülümsediği anlar da kameralara yansıdı.

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Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumuna katılmak için yola çıkan M.Y.Ç., sınav saatini kaçırdı.

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HAKARET ETTİ, SALDIRDI

Okula geç kalan genç, kapıların kapanmasıyla birlikte büyük bir panik ve öfke yaşadı. Bu esnada sınav heyecanını ve geç kalan adayları görüntülemek için bölgede görev yapan muhabiri fark eden şahıs, olay çıkardı.

KPSS’ye geç kaldı, muhabire saldırdı! Gözaltına alınan gencin pişkinliği ‘Pes’ dedirtti
Başlık ResmiKPSS’ye geç kaldı, muhabire saldırdı! Gözaltına alınan gencin pişkinliği ‘Pes’ dedirtti

GÖZALTINA ALINDI

Çekim yapılmasına tepki göstererek muhabirin üzerine yürüyen, hakaretler savuran M.Y.Ç.’nin o anları saniye saniye kaydedilirken, saldırgan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Görevini yapan basın mensubuna saldıran şahsın, polis eşliğinde hastaneye kaldırıldığı esnada hiçbir şey olmamış gibi kameralara bakarak güldüğü anlar da görüntülendi.

KPSS’ye geç kaldı, muhabire saldırdı! Gözaltına alınan gencin pişkinliği ‘Pes’ dedirtti
Başlık ResmiKPSS’ye geç kaldı, muhabire saldırdı! Gözaltına alınan gencin pişkinliği ‘Pes’ dedirtti

NE OLMUŞTU?

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Aşağı Söğütönü Mahallesi’nde saat 10.04'te okula gelen gireceği sınava geç kalan M.Y.Ç., o anları görüntüleyen İHA muhabirinin üzerine yürüyerek saldırmış ve hakaretler yağdırmıştı.

KPSS’ye geç kaldı, muhabire saldırdı! Gözaltına alınan gencin pişkinliği ‘Pes’ dedirtti
Başlık ResmiKPSS’ye geç kaldı, muhabire saldırdı! Gözaltına alınan gencin pişkinliği ‘Pes’ dedirtti

Gecikmesinin faturasını basın mensubuna kesmeye çalışan öfkeli şahıs, görevini yapmaya çalışan gazeteciye fiziki saldırıda bulunmuştu. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaşanan çirkin saldırı ve hakaret anları ise saniye saniye kaydedilmişti.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Eskişehir
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