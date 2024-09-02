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KPSS’ye geç kaldılar! Memurluk hayalleri suya düştü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
KPSS’ye geç kaldılar! Memurluk hayalleri suya düştü

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans oturumu 81 ilde gerçekleşti. Sınava 1 milyon 205 bin 899 aday katıldı. Adaylardan bazıları erken saatlerde sınava girecekleri alanlarda beklerken bazıları da son anda içeri girmeyi başardı. Saatlerin 10.00’u göstermesiyle kapıları kapatan görevliler, giriş saatini kaçıran adayları içeri almadı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans oturumu 81 ilde gerçekleşti. Sınava 1 milyon 205 bin 899 aday katıldı. Adaylardan bazıları erken saatlerde sınava girecekleri alanlarda beklerken bazıları da son anda içeri girmeyi başardı. Saatlerin 10.00’u göstermesiyle kapıları kapatan görevliler, giriş saatini kaçıran adayları içeri almadı. Sınava geç kalan memur adayları ise dakikalarla kaçırdıkları giriş saati sebebiyle memur olma hayalini ertelemek zorunda kaldı. Sınava alınmayan aday gözyaşları içerisinde geri dönerken ülke genelinde benzer manzaralar yaşandı.

SİVAS'TA SINAVA GECİKEN BR ADAY MOTOSİKLETLE SALON GRİŞİNE KADAR GİTTİ

KPSS’ye geç kaldılar! Memurluk hayalleri suya düştü - 1. Resim

Kimisi öfkelenerek sınava giriş belgesini yırtarken, kimisi de soğukkanlılığını koruyarak ‘bir dahaki seneye’ dedi. Sivas’ta sınava geciken bir aday yetişebilmek için motosikletle salon girişine kadar giderek saniyelerle sınava yetişti.

KPSS’ye geç kaldılar! Memurluk hayalleri suya düştü - 2. Resim

Şanlıurfa’da sınava 1 dakika geç kalan kadın aday salona alınmadı. Duruma tepki gösteren kadın, giriş belgesini yırtarak çöpe attı. Zonguldak’ta kapılar kapatıldıktan sonra okula gelen bir aday ise sınav saati ile binaya giriş saatini karıştırınca içeri alınmadı. İstanbul Avcılar’da trafi k denetimine takıldığını anlatan bir aday ile yakınının otomobiliyle sınava gelen bir başka aday saat 10.00’dan sonra sınava geldiği için okul bahçesine alınmadı. Sınav sonuçlarının 20 Eylül’de açıklanacağı bildirildi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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