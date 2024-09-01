KPSS heyecanı başladı! Sınav saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Binlerce ön lisans mezunu, memur olma hayaliyle sınava girmeye hazırlanıyor. Peki, KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek? İşte sınav öncesi merak edilen tüm detaylar...

Vatandaşlar "Bugün ne sınav var" diyerek araştırmaya başlamışken sınava giren öğrenciler için heyecan sabahtan başladı. KPSS Ön Lisans sınavı için hazırlıklar sürüyor.

Aylardır sınav gününü merakla bekleyen kişiler hazırlıklarını tamamladı ve sınav alanlarında yerlerini aldılar. Peki sınavın detayları neler?

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2024 sınav takvimine göre, KPSS Ön Lisans sınavı bugün (1 Eylül 2024) yapılacak. Bu önemli sınav için binlerce adayın hazırlıkları son sürat devam ediyor.

KPSS ÖN LİSANS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Sınav, adaylara yöneltilecek Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşacak. KPSS Ön Lisans sınavında toplam 120 soru sorulacak ve bu soruları cevaplamak için adaylara 130 dakika süre tanınacak. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve 12.15’te sona erecek. Adayların dikkat etmesi gereken önemli bir nokta ise sınav günü saat 10.00’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra ise sınav salonlarına alınmayacak olmalarıdır.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınava girecek adaylar, sınav yerlerini öğrenmek için ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranını kullanabilirler. KPSS sınav yerleri, 22 Ağustos 2024 tarihinde saat 15.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle Sınava Giriş Belgesi'ni bu adresten edinebilirler.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Ön Lisans sınavı 1 Eylül 2024 Pazar günü yapılacak.

SINAV KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

KPSS Ön Lisans sınavı, 130 dakika sürecek.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİNİ NEREDEN ALABİLİRİM?

Sınav giriş belgesi, ÖSYM’nin AİS ekranı üzerinden edinilebilir.

KPSS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Sınav saat 10.15’te başlayacak.

SINAVDAN KAÇ DAKİKA ÖNCE SINAV YERİNE GİTMEK GEREKİR?