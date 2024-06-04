Küçükçekmece'de çöken binanın sahibinden pes dedirten savunma: Suçu hafriyat kamyonuna attı

Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği çöken binanın tutuklu sahibi savunmasında binada sıkıntı olmadığını, yapının yanındaki kaldırımdan çok fazla hafriyat kamyonu geçtiğini söyledi. Bina sakinlerinin kendisinden şikayetçi olmadığını savunan tutuklu sanık, "Müteahhit bulacağım zaman da bu olay meydana geldi" dedi.

Küçükçekmece'de geçtiğimiz günlerde bir bina kendiliğinden çöktü. Binada bir kişi hayatını kaybederken ikisi ağır 8 kişi yaralandı. Binanın deniz kumuyla yapıldığı, yıllar içinde kaçak kat eklendiği ve kolonunun kesildiği iddia edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden biri olan H.M.G. ifadesinde, binanın babasından miras olarak kaldığını, kardeşinin binada bulunan haklarını 2022 yılında satın aldığını söyledi.

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BİNADA SORUN YOKTU

Binada herhangi bir çatlak veya sıkıntı olmadığını iddia eden H.M.G. etrafına büyük inşaat yapıldığı için yapının yanında bulunan kaldırımdan çok fazla hafriyat kamyonu geçtiğini ifade etti.

Şüpheli, binada yaşayan kimsenin kendisinden şikayetçi olmadığını savunarak, "Ben geçen sene meydana gelen depremden sonra devletin 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvurdum. Ancak binanın sağlamlığıyla ilgili rapor almadım. Kiracılara da kendilerine yer bulmalarını söyledim. Müteahhit bulacağım zaman da bu olay meydana geldi." dedi.

BİNA KUSURLU DEĞİLMİŞ

Şüpheli H.M.G, binanın babasının yaptığı gibi durduğunu, ekleme olmadığını öne sürerek, yaşanan olayda bir kusur olmadığını ve babasının daha önce yaptığı binaların hala ayakta durduğunu iddia etti.

NE OLMUŞTU?

Kartaltepe Mahallesi'ndeki apartmanın çökmesinin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılar, emniyet müdürlüğündeki işlemleri sonrası Küçükçekmece Adliyesi'ne götürülmüştü.

Şüphelilerden döner dükkanının sahibi Ö.A.D. ve eşi İ.D, cumhuriyet savcılığında ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Savcı, bina sahibi H.M.G'yi tutuklanması, döner dükkanının eski sahibi Ö.K'yi adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etmişti.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince bina sahibi H.M.G'nin tutuklanmasına, Ö.K'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.