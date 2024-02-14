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    • AK Parti'nin seçim programına saldırıda yeni gelişme! Adliyeye böyle götürüldüler

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Ak Parti, Küçükçekmece, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması kapsamında Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında düzenlenen ve 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından gözaltına alınan 26 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

    Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 10 Şubat Cumartesi günü yaşanan saldırı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

    Sağlık kontrolünden geçirilen 4'ü çocuk olan ve aralarında saldırıyı gerçekleştirenlerin de bulunduğu 26 şüpheli, daha sonra Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

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    NE OLMUŞTU?

    AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın, 10 Şubat Cumartesi günü Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında beyaz bir araçla olay yerine gelen kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açılmıştı. Saldırıda E.G.D. (32) ağır yaralanırken, çevredeki bazı binalara ve araçlara da kurşun isabet etmişti. Başından yaralanan E.G.D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.

    AK Parti'nin seçim programına saldırıda yeni gelişme! Adliyeye böyle götürüldüler

    Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı. Şüphelilerin tespiti için oluşturulan 150 kişilik ekip, çevredeki kamera kayıtlarını incelemiş, olay yerinde yapılan çalışmalarda, 14 adet 7.62 milimetre uzun namlulu silah kovanı, 3 adet 9 milimetre kovan bulunmuş, 5 araç ve 1 ikamete kurşun isabet ettiği belirlenmişti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Ak PartiKüçükçekmece
    Haberler > Gündem > AK Parti'nin seçim programına saldırıda yeni gelişme! Adliyeye böyle götürüldüler
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