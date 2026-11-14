Ankara’da suç gelirlerinin aklanmasına yönelik 12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 1 milyar 550 milyon lira değerinde malvarlığına el konuldu. Operasyonda ele geçirilen çok sayıda lüks otomobil, kilolarca altın ve paralar dikkat çekti. Şüphelilerin kamuoyunda "Çobanlar Grubu" olarak bilinen yapılanma içerisinde yer aldıkları değerlendiriliyor.

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Ankara’da uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alınırken, toplam 1 milyar 550 milyon lira değerindeki malvarlığına el konuldu. Şüphelilerle bağlantılı şirketlerin toplam işlem hacminin ise yaklaşık 10,3 milyar lira olduğu tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma yürütüldü.

Lüks araçlar, altınlar, dövizler! Ankara’daki operasyonda 1 milyar 550 milyon lira değerinde malvarlığına el konuldu

MASAK tarafından hazırlanan rapor, saha araştırmaları ve finansal analizler sonucunda, kamuoyunda "Çobanlar Grubu" olarak bilinen yapılanma içerisinde yer aldıkları değerlendirilen şüphelilerin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen gelirleri çeşitli finansal işlemler, şirket faaliyetleri ve malvarlığı edinimleri aracılığıyla akladıklarına ilişkin tespitlere ulaşıldı.

Lüks araçlar, altınlar, dövizler! Ankara’daki operasyonda 1 milyar 550 milyon lira değerinde malvarlığına el konuldu

1 MİLYAR 550 MİLYON LİRA DEĞERİNDE MALVARLIĞINA EL KONULDU

Şüphelilerin banka hesapları ve malvarlıkları üzerinde yapılan incelemelerde; 18 araç: 250 milyon lira, 12 gayrimenkul: 300 milyon lira, 4 eğlence merkezi: 320 milyon lira, 1 otel: 660 milyon lira ve 1 ofis: 20 milyon lira olmak üzere toplam 1 milyar 550 milyon lira değerindeki malvarlığı tespit edilerek el konuldu.

Ayrıca şüphelilerle bağlantılı şirketler ile bu şirketlere bağlı otel ve eğlence merkezlerinin toplam işlem hacminin 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 lira 25 kuruş olduğu belirlendi.

Lüks araçlar, altınlar, dövizler! Ankara’daki operasyonda 1 milyar 550 milyon lira değerinde malvarlığına el konuldu

12 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında 7 şüpheliye ait 6 ikamet ve 6 iş yeri olmak üzere toplam 12 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Lüks araçlar, altınlar, dövizler! Ankara’daki operasyonda 1 milyar 550 milyon lira değerinde malvarlığına el konuldu

KİLOLARCA ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda; 12 milyon 726 bin 835 lira nakit para, 79 milyon 320 bin lira değerinde 316 adet senet, 2 kilo 130 gram altın, 317 adet çeyrek altın, 9 adet tam altın, 8 adet bilezik, 3 adet gremse altın, 38 bin 320 dolar, 3 bin 790 avro ve 10 adet lüks saat ele geçirildi.

Lüks araçlar, altınlar, dövizler! Ankara’daki operasyonda 1 milyar 550 milyon lira değerinde malvarlığına el konuldu

GÖZALTI SAYISI 10’A YÜKSELDİ

Operasyonun ilk aşamasında 7 şüpheliden 6’sı yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında 4 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla toplam gözaltı sayısı 10’a yükseldi. Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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