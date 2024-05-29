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Lüks rezidansta şüpheli ölüm! Çatıdan düşüp hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kağıthane’de bir rezidansta yaşayan 21 yaşındaki genç, çatıdan zemine düşerek hayatını kaybetti. Gencin ev arkadaşı, ölen şahsın ailesiyle sorunları olduğunu öne sürdü.

Dün saat 20.40 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde iddiaya göre düşme sesi duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemeler sonucunda düşen ve kimliği tespit edilen Emir Germi’nin (21) hayatını kaybettiğini belirledi.

AİLESİYLE SORUNLARI OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Görgü şahitleri gencin çatıdan düştüğünü söylerken, Alperen P., ise ev arkadaşının ailesiyle problemleri olduğunu öne sürdü.

İNTİHAR ŞÜPHESİ VAR

Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından gencin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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