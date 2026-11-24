Diyarbakır Silvan'da halk arasında 'Ecnebi Mağarası' olarak bilinen üç katmanlı mağarada çok sayıda kafatası ve kemik bulunmuştu. Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Boyunlu Mahallesi'nde bulunan bir mağarada çok sayıda kafatası ve kemik tespit edilmesi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti.

Mağarada bulunan kafatası ve kemiklerin insana ait olduğunun belirtilmesi üzerine Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında bölgeye güvenlik güçleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının da katıldığı çalışmalarda mağara ve çevresinde inceleme başlatıldı.

KEMİKLER ADLİ TIP'TA İNCELENECEK

Mağaradan alınacak kafatası ve kemikler incelenmek üzere Adli Tıp'a gönderilecek.

Bulunan kemiklerin kimlere ve hangi döneme ait olduğu henüz bilinmiyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde mağaranın belirli kısımlarında yanık olduğu görülüyor.

Söz konusu buluntulara 19 Kasım günü rastlanmış, dün bazı STK'lar tarafından savcılığa ihbarda bulunulmuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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