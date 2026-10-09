Bursa'nın Yıldırım ilçesinde mahalle sakinleri, kötü koku ve kesilmeyen havlama sesleri sebebiyle sokağa döküldü. Bir köpek çiftliğinden yayıldığını iddia ettikleri soruların uzun süredir çözülmediğini ifade ederek yetkililere seslendi. İşletme sahibi ile mahalle muhtarı arasında geçtiği iddia edilen telefon görüşmesi tepki çekti.

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Yıldırım ilçesine bağlı Mollaarap Mahallesi Gaipler Sokak'ta bulunan köpek çiftliği tartışmaların odağında.

İddiaya göre çiftlikte bulunan köpeklerden kaynaklanan kötü koku ve çevreye yayılan atıklar mahalle sakinlerini isyan ettirdi.

Hayat kalitesini olumsuz etkileyen köpekler, günün her saatinde devam eden havlama sesleriyle bölgede huzursuzluğa sebep oldu.

Mahalleli isyan etti, sahibi meydan okudu: Belediye de dokunamaz, kimse kaldıramaz!

Özellikle gece saatlerinde artan gürültü yüzünden uyumakta zorluk çektiklerini belirten mahalle sakinleri, sorunun uzun süredir çözülemediğini iddia etti.

Bazı aileler, bebeklerin de havlama sesleri sebebiyle uyuyamadığını ve sürekli ağladığını öne sürdü.

Mahalleli isyan etti, sahibi meydan okudu: Belediye de dokunamaz, kimse kaldıramaz!

Yaşadıkları sıkıntıyı duyurmak isteyen vatandaşlar, Gaipler Sokak'ta bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi.

Mahalle sakinlerine destek veren Mollaarap Mahallesi Muhtarı Mustafa Onaran da bölgede incelemelerde bulunarak vatandaşların şikayetlerini dinledi.

"ORAYA DOKUNUN DA GÖRELİM"

Mahalle sakinlerinden gelen şikayetler üzerine köpek çiftliğinin sahibi olduğu belirtilen Celal Kaplan'ı telefonla arayan Muhtar Mustafa Onaran'ın, yaşanan rahatsızlığı aktararak köpeklerin bulunduğu alanın taşınmasını talep ettiği belirtildi.

Mahalleli isyan etti, sahibi meydan okudu: Belediye de dokunamaz, kimse kaldıramaz!

Telefon görüşmesinde Kaplan'ın köpekleri kaldırmayacağını ifade ederek, "Kaldırmıyorum. Oraya dokunun da görelim. Belediye de dokunamaz, kimse kaldıramaz" dediği iddia edildi.

Mahalleli isyan etti, sahibi meydan okudu: Belediye de dokunamaz, kimse kaldıramaz!

Mahalle sakinleri, görüşmede dile getirildiği öne sürülen sözlerin kendilerini daha da endişelendirdiğini belirterek, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini istedi.

Mahalleli isyan etti, sahibi meydan okudu: Belediye de dokunamaz, kimse kaldıramaz!

Koku ve gürültü sebebiyle günlük hayatın olumsuz etkilendiğini ifade eden vatandaşlar, ilgili kurumların bölgede inceleme yaparak gerekli adımları atmasını talep etti.

Olayla ilgili mahalle sakinlerinin şikayetlerinin devam ettiği öğrenildi.

Mahalleli isyan etti, sahibi meydan okudu: Belediye de dokunamaz, kimse kaldıramaz!

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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